أعلن النجم فهد المولد، خروجه الرسمي من صفوف الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، مساء الأحد، فِيْ وقت أشارت فِيْه آخر الأخبار الصحفِيْة إلَّى وجهته المقبلة.

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أوقفت لجنة مراقبة المنشطات النجم فهد المولد 18 شهرا بعد أن ثبت أن مهاجم الاتحاد حصل على مواد طبية محظورة كرياضي قبل أن يستأنف اللاعب البالغ من العمر 26 عاما للتحكيم الرياضي السعودي. مركز.

انتهى عقد النجم فهد المولد مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فِيْ 1 يوليو 2022.

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خفض المركز السعودي للتحكيم الرياضي العقوبة على فهد المولد، حيث أعلن عَنّْ إمكانية مشاركته مرة أخرى فِيْ مباريات كرة القدم بشكل رسمي.

تلقى النجم فهد المولد عدة عروض رسمية، بعد عودته إلَّى ملاعب كرة القدم، من الشباب والاتحاد، إضافة إلَّى اهتمام خليجي، مع أنباء عَنّْ أن النصر يتطلع لتوقيعه. صيف 2022.

قرر النجم فهد المولد توقيع عقوده مع حركة الشباب، على أن يستمر العقد حتى صيف 2025.

أشار المنفذ الإعلامي عبدالعزيز العصيمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى سبب فشل دمج فهد المولد مع النصر، موضحا أن النادي لم يقدم له أي عرض رسمي، منذ أن ترددت شائعات فِيْ وسائل الإعلام.

وأوضح أن فهد المولد هُو الذي عرض خدماته على النصر، الأمر الذي رفضه مجلس إدارة الرئيس مصالي المعمر.