مفاجأة 2022.. نجم ألميريا الإسباني يطالب بـ”انتقاله إلَّى النصر”

طلب نجم كرة قدم سابق من نادي المرية الإسباني المساعدة فِيْ استكَمْال انتقاله إلَّى النصر أو نادي الشباب فِيْ صيف 2022، بحسب آخر الأخبار الصحفِيْة الصادرة اليوم الثلاثاء.

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ودخل النصر صفوف فريق كرة القدم الأول صيف 2022 بثلاثة لاعبين هم البرازيلي لويس جوستافو والكولومبي ديفِيْد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان.

من جانبهم، تمكن الشباب أخيرًا من التعاقد مع المدرب الإسباني فِيْسنتي مورينو، على أمل مواصلة المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا 2022، بعد التأهل إلَّى دور الـ16.

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وأشار موقع “هِيْرالد” الإسباني إلَّى أن ريال سرقسطة يعتزم نقل أحد لاعبيه إلَّى النصر أو الشباب، فِيْ إطار لقاء ممثلي الفريقين السعوديين، خلال تمركزهما فِيْ إسبانيا.

وأوضح الموقع أن النجم الصربي رادوساف بتروفِيْتش فشل فِيْ التألق مع ريال سرقسطة، منذ وصوله عام 2022 من ألميريا الإسبانية.

وأوضح أن ريال سرقسطة عقد اجتماعات مع النصر والشباب، من أجل نقل بتروفِيْتش إلَّى أحدهما فِيْ صيف 2022، وأضاف أن المفاوضات فشلت بسبب رفض الفريقين السعوديين، منذ ذلك الحين. للقيمة المالية أو لآرائه الفنية حول هذا الصربي.

يلعب اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا فِيْ خط وسط سرقسطة، بينما يتمتع بمسيرة جيدة، حيث خاض 44 مباراة دولية مع صربيا.