مفاجأة 2022.. هذا ما قاله صالح العمري عَنّْ فشل انضمامه إلَّى الاتحاد

علق النجم صالح العمري مهاجم فريق نادي أبها لكرة القدم، الليلة، السبت، على عدم انضمامه إلَّى الاتحاد، صيف 2022.

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كان أول فريق كرة قدم فِيْ الاتحاد يبحث عَنّْ مهاجم جديد فِيْ سوق صيف 2022، بعد أن أوقفت لجنة المحترفِيْن فِيْ الاتحاد السعودي المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر من لعب كرة القدم، ما اقتصرت الخيارات الهجومية على البرتغالي. المدرب نونو سانتو، باسمين فقط، البرازيلي رومارينهُو وآرون كامارا.

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وتطلع الاتحاد إلَّى ضم المهاجم صالح العمري فِيْ صيف 2022، خاصة مع قدرته على اللعب فِيْ مختلف المراكز الهجومية، فضلا عَنّْ معرفته الجيدة بالبيئة فِيْ جدة، حيث كان لاعبا للأهلي من. 2014 إلَّى 2022.

فِيْ حديثه إلَّى SSC Sports، أشار صالح العمري إلَّى أنه تلقى بالفعل عرضًا رسميًا من الاتحاد فِيْ صيف عام 2022.

وأكد أن المدرب البلجيكي سفِيْن فاندنبروك هُو الذي منعه من الانضمام إلَّى الاتحاد، مضيفا أنه قبل هذا القرار الفني.

وخاض المهاجم صالح العمري تجارب عديدة فِيْ مسيرته الكروية، بين أندية القادسية والأهلي والاتفاق والوحدة وأبها.