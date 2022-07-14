فِيْ واحدة من أكبر مفاجآت 2022، هرب أحد أكبر نجوم الاتحاد، بعد محاولته “إجباره” على التوقيع مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

الاتحاد يستعد للموسم الرياضي الجديد 2022-2023 “بقوة” ؛ حيث تعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو ؛ إدارة فريق كرة القدم الأول.

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وإلَّى جانب سانتو، ضم مجلس إدارة العميد برئاسة أنمار الهِيْلي قلب الدفاع الدولي أحمد شراحيلي من فريق نادي الشباب الأول لكرة القدم، وظهِيْر أحد زكريا هُوساوي.

* “هروب” النجم الشاب لنادي الاتحاد

أفادت تقارير مصرية أن نور الدين البحر صانع ألعاب نادي الاتحاد خرج فجأة من معسكر منتخب الفراعَنّْة.

البحر (18 عاما) من مواليد المملكة العربية السعودية من أصول مصرية ويعتبر من أفضل المواهب فِيْ الفئات العمرية لنادي الاتحاد.

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خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم الرياضي الماضي 2022-2022، ارتقى طاقم تدريب العميد، اللاعب الشاب، رسميًا إلَّى صفوف فريق كرة القدم الأول.

وكشفت التقارير أن البحار قد غادر معسكر المنتخب المصري. جاء هرباً من محاولات قادة النادي الأهلي المصري لإجباره على توقيع عقود للانتقال إلَّى القلعة الحمراء هذا الصيف.

وأكد أن سلطات الأهلي المصرية وعدت النجم الشاب من الاتحاد بمكانة بارزة فِيْ فريق كرة القدم الأول، بالإضافة إلَّى إغراءات اقتصادية كبيرة، لكن اللاعب فضل البقاء فِيْ قصر العميد.

يشار إلَّى أن نور الدين البحر سجل 9 أهداف وقدم 30 تمريرة حاسمة، خلال 37 مباراة رسمية، فِيْ الفئات العمرية لنادي الاتحاد.