مفاجأت القمة 125.. نتيجة مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري

تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري ، والتي ينتظرها الملايين من جماهير وعشاق الكرة المصرية من جماهير قطبي الكرة المصرية ، الأهلي والزمالك في مصر. والدول العربية. مباراة الاهلي والزمالك قمة الديربي المصرية رقم 125 التي تجمع قطبي كرة القدم في مصر في القمة 125 في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز ، والتي تكتسب أهمية كبيرة وتنتظر المصريين من الموجودين في عالم الساحرة المستديرة. ومن لا يشجعهم فتؤخذ نتيجة المباراة على الأقل.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك الآن

نستعرض في هذا التقرير نتيجة مباراة الأهلي والزمالك لحظة بلحظة في لقاء القمة الـ 125 في الدوري المصري بالدور الثاني والعشرين.

ونجح النادي الأهلي في تقدم الهدف الأول في المباراة بقدم اللاعب محمد شريف في الدقيقة الخامسة عشرة من الشوط الأول مستغلا خطأ أحد مدافعي النادي الزمالك.

ولا تزال نتيجة مباراة الأهلي والزمالك هدفا حرا حتى الآن ، بعد 35 دقيقة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 68 من الشوط الثاني سجل أشرف بن شرقي هدف التعادل للزمالك ، قبل أن يسجل قائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا هدف النادي الملكي في الدقيقة 76.

مرت 4 دقائق فقط ، وسجل صلاح محسن هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 80 من المباراة ، ليرتفع النتيجة إلى هدفين.

منح الحكم 6 دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع خلال الشوط الثاني من المباراة.

وانتهت المباراة بتعادل الأهلي والزمالك بهدفين.

مباراة الأهلي والزمالك القمة 125

ويسعى الفريقان لإسعاد جماهيرهما ، حيث أن أكثر المنشورات تداولاً قبل مباراة الأهلي والزمالك لا تزال في القمة 123 وبعدها بأيام على منصات التواصل الاجتماعي وأخبار المباراة وأماني الجماهير بفوز ناديهم. – يسعى جمهور الأهلي لنسيان مرارة خسارة الدوري الموسم الماضي. الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي جمعهم ، وكذلك خسارتهم في المباراة الأخيرة بالدوري التي خسرها الزمالك بنفس نتيجة مباراة أفريقية بهدفين مقابل هدف. الاجتماع ، واللاعبون المشاركون ، وهلم جرا. لذلك ، من خلال هذا التقرير ، سنزودك بكافة المعلومات التي يسألها المشجعون عن المباراة.

ترتيب الدوري المصري 2021/2022

انطلقت النسخة الحالية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2021/2022 في 25 أكتوبر الجاري ، والذي افتتحه فريقا البنك الأهلي وطلعة الجيش.

وبعد جولتين من الدوري تصدّر النادي الأهلي جدول الدوري برصيد 6 نقاط متفوقا على الزمالك وبيراميدز بنفس فارق الأهداف ، وجاء الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 4 نقاط متقدما على غزل المحلة. سيراميكا بفارق الأهداف ؛ ما الذي يجعل المباراة الأولى أكثر تنافسية وإثارة. هذا لتحديد قائد الدوري بفارق النقاط وليس الأهداف في حالة فوز فريق على الآخر من الفريقين.

تمكن فريق الزمالك من إقامة سلسلة من المباريات الخالية من الهزيمة في 25 مباراة متتالية ، بعد فوزه على نظيره طلعة الجيش بهدفين نظيفين ، في المباراة التي جمعتهما في مباريات الجولة الثانية من البطولة. الدوري الذي أقيم على ملعب برج العرب.

وخسر نادي الزمالك أمام الأهلي في مباراته الأخيرة خلال الجولة الأولى من الدوري الموسم الماضي ، في 18 أبريل ، بهدفين مقابل هدف واحد.

ودخل فريق النادي الأهلي على أمل الفوز في اللقاء ليكمل سلسلة انتصاراته بعد فوزه في الجولتين السابقتين على الإسماعيلي بأربعة أهداف نظيفة والأهلي بهدف نظيف. من ناحية أخرى حسم الزمالك أول مباراتين لصالحه ضد إنبي وطلاء الجيش بهدفين نظيفين في كلا الفريقين.

وخاض النادي الأهلي مباراة ودية أمام نادي المرج قبل يومين في إطار استعدادات المارد الأحمر لمباراة الزمالك والأهلي والتي انتهت بهدفين مقابل هدف واحد.

وشارك محمود كهربا في المباراة الودية أمام المرج وتمكن من تسجيل هدف رائع رغم الأزمة التي حدثت بينه وبين بيتسو موسيماني مدرب الفريق على خلفية تصريحاته حول ما حدث في اللقاء الذي جمعهما.

لكن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك اليوم خلت من حضوره.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك غدا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة. وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

من هو حكم مباراة الاهلي والزمالك؟

أعلنت لجنة الحكام التسوية النهائية لتعيين محمد عادل حكما لمباراة القمة ، بعد منافسة مع محمود البنا وإبراهيم نور الدين.

تعلن لجنة الحكام باتحاد الكرة في تمام الساعة الثامنة مساء الخميس ، فريق الحكام لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي ، غدا.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك

تشكيل النادي الأهلي المتوقع في قمة 123

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: بدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق

خط الوسط: إيليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات

الهجوم ، بيرسي تاو ومحمد شريف.

التشكيل المتوقع للزمالك ضد الأهلي