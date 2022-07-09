مفاجأت كبرى.. بيتي وبيريرا وإيجالو أبرز الراحلين فِيْ الميركاتو

وشهدت الساعات القليلة الماضية أسماء صاخبة فُرضت على قوائم اللاعبين المحترفِيْن الذين اقترحوا مغادرة أنديتهم خلال السوق الصيفِيْ، وعلى رأسها طلب مفاجئ من ماثيوز بيريرا، نجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، بطل الدوري فِيْ الإمارات. أحدث نسخة من فهد بن نافل رئيس النادي لإفساح المجال أمامه لترك صفوف القيادة رغم حَقيْقَة أن قيمته الاقتصادية ستزيد بما لا يقل عَنّْ 18 مليون يورو إذا تم بيعه لناد آخر.

فِيْ الوقت نفسه، هناك حديث عَنّْ رحيل الثنائي الأفريقي موسى ماريجا الجناح المالي، وأوديون إيغالو هداف الدوري النيجيري وصاحب هدافِيْ الدوري فِيْ النسخة الماضية، بالنظر إلَّى تلقيهما عدة عروض من الخارج. الدوري ورغبة النادي مقابل التعاقد مع محترفِيْن جدد فِيْ الانتقالات الصيفِيْة.

فِيْ نادي الاتحاد، فاجأ نونو سانتو، مدرب العميد الجديد، الجميع بطلب رحيل المحترف البرازيلي برونو هنريكي والبحث عَنّْ محترف آخر لدعم صفوفهم فِيْ التعاقدات الصيفِيْة المقبلة.

وقرر الشباب عدم تجديد إعارة فِيْتو لاعب خط الوسط الذي وصل من الهلال فِيْ الانتقالات الصيفِيْة، فِيْما فتح الباب أمام بيع المخضرم الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب الوسط المدافع، فِيْ حال كان رائعًا. عرض اقتصادي.

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عانى النادي الأهلي من هجرة شبه جماعية من محترفِيْه فِيْ سياق هبوطه إلَّى الدرجة الأولى فِيْ النسخة الجديدة، مثل عمر السومة رأس الحربة وقائد الفريق المتوقع بيعه أو إعارته. إلَّى نادٍ آخر.