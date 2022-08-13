مفارقة ساخرة.. أمريكا تستورد النفط الروسي “فِيْ عز الحرب”

على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت من أوائل الدول التي فرضت حظراً على صادرات النفط الروسية، فإن نفط موسكو “تغلغل” فِيْها فِيْ مفارقة ساخرة.

ولأن الموانع والعقوبات على حركة النفط لا يمكن تنفِيْذها بصرامة فِيْ ظل الحيل التي يمارسها التجار، تفاجأت واشنطن بأن النفط الروسي وجد طريقه إليها عبر وسطاء هنود.

مفارقة ساخرة

أعربت الولايات المتحدة عَنّْ قلقها من قيام شركة هندية بإخفاء منشأ شحنة نفط روسية ومعالجتها وشحن بعض منتجاتها إلَّى نيويورك، بحسب نائب محافظ البنك المركزي الهندي.

أبلغت وزارة الخزانة الأمريكية، مايكل باترا، نائب المحافظ المسؤول عَنّْ السياسة النقدية فِيْ بنك الاحتياطي الهندي، يوم السبت فِيْ بوبانسوار، عاصمة ولاية أوديشا الشرقية، أن وزارة الخزانة الأمريكية أخطرت الهند بهذه القضية.

قال باترا “سأقدم مثالاً على مدى اضطراب العالم”. أنت تعلم أن هناك عقوبات ضد من يشترون النفط الروسي. وقد أبلغتنا وزارة الخزانة الأمريكية بذلك.

ولم يذكر ما إذا كان سيتم اتخاذ أي إجراء بشأن الشحنة.

كَيْفَ تسلل النفط الروسي إلَّى أمريكا

وأوضح باترا أن سفِيْنة هندية التقت ناقلة نفط روسية فِيْ البحر ونقلتها وأبحرت إلَّى ميناء فِيْ ولاية غوجارات الهندية، حيث تم تحويل الشحنة إلَّى منتج يستخدم فِيْ صناعة المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وأضاف “أعيد الفائض إلَّى تلك السفِيْنة وأبحرت بدون وجهة. وفِيْ وسط البحر استقبلت وجهة فاعادت رسم مسارها متجهة إلَّى نيويورك”.

أصبحت الهند والصين مستهلكين للنفط الخام الروسي حيث تجنب معظم المشترين الآخرين شرائه بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

تستورد الدولة الواقعة فِيْ جنوب آسيا 85٪ من احتياجاتها النفطية، وفقًا لبلومبرج.