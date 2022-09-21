مفاوضات النصر مع فهد المولد.. وتفاصيل عرض الاتحاد “المهِيْن”

كشف جراح الظفِيْري الوكيل التجاري للنجم العالمي الكبير فهد المولد حَقيْقَة مفاوضات نادي النصر مع اللاعب. للانضمام رسميًا إلَّى فريق كرة القدم الأول.

وكان المركز السعودي للتحكيم الرياضي أعلن فِيْ وقت سابق رفع عقوبة الولادة بعد قرار تعليقها “18 شهرا”. لأنه اتهم بتناول المنشطات المحظورة.

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وبعد رفع العقوبة رسميًا، انتقل النجم الدولي إلَّى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بعد انتهاء عقده مع الاتحاد.

* محادثات النصر مع فهد المولد .. وتفاصيل عرض الاتحاد “الغريب”

وفِيْ هذا السياق اعترف الظفِيْري فِيْ تصريحات تليفزيونية بوجود محادثات “غير رسمية” لمسئولي نادي النصر. تشمل المولد بعد رفع الحكَمْ بتعليقه.

وأضاف وكيل الأعمال فهد المولد “لكن .. مفاوضات النصرة هذه لم تكن جادة، على عكس الشباب الذين أنهُوا كل شيء فِيْ 48 ساعة فقط”.

وبشأن رغبة اللاعب أولاً، أكد أن المولد أراد الاستمرار مع نادي الاتحاد، لكنه وجد التجاهل التام من قبل الإدارة.

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وأوضح جراح الظفِيْري أن الاتحاد قدم عرضين للاعب .. كان أحدهما قبل إيقافه، والآخر بعد قرار المركز السعودي للتحكيم الرياضي.

وأشار الظفِيْري إلَّى أن العرض الاتحادي الثاني الذي جاء بعد قرار مركز التحكيم الرياضي كان أقل بنسبة 80٪ من قيمة العرض الأول. فِيْ دلالة واضحة، الإدارة ليست جادة فِيْ تجديد عقد اللاعب.