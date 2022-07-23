أطلق توفِيْق الخليفة العضو الفخري الذهبي لنادي النصر إحدى أكبر مفاجآت 2022، فِيْ إطار الصراع بين مجلس إدارة مصالي المعمر، مع النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله الحالي. مهاجم الاتحاد.

ولعب حمدالله (31 عاما) فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، حيث سجل 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية، قبل أن تنهِيْ إدارة عائلة معمر عقده. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

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وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

تصاعدت أزمة العالم والنجم المغربي، خلال الأشهر الماضية، حتى وصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” ولجنة المحترفِيْن السعودية، وسط ترقب لرياضات الشوارع، للقرارات النهائية للقضية.

* مفاوضات سرية بين النصر والحمد الله

وكشف آل خليفة، فِيْ تصريحات متلفزة، أنه تفاوض شخصيًا، بعيدًا عَنّْ وسائل الإعلام، مع الحمد الله، قبل أن يقوم مجلس إدارة نادي النصر بإلغاء عقده رسميًا.

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وأشار عضو Golden Honor إلَّى أنه حاول تهدئة الخلافات بين إدارة معمر والمهاجم المغربي. أن يبقى اللاعب مع فريق كرة القدم الأول لعدة سنوات أخرى.

وأوضح توفِيْق الخليفة أن محاولاته للتهدئة باءت بالفشل. لأنه كانت هناك مكالمات بين حمدالله والاتحاد، قام خلالها مسؤولو العميد بـ “تحريض” النجمة المغربية ؛ وفق.