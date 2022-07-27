مفعول النشا السحري لتفتيح وتبييض البشرة والتخلص من البقع والأسمرار فِيْ غضون دقائق

وصفات النشا وماء الورد لتفتيح الوجه وماء الورد والنشا مكونات مفِيْدة لتفتيح البشرة لأن هذه المكونات تحتوي على خصائص مضادة للميكروبات ومطهر للبشرة، كَمْا تساعد فِيْ تقليل تصبغ الجلد، وهذه المكونات من أساسيات الوجه والرقبة وصفات تفتيح البشرة، لنلقِ نظرة على الوصفات الطبيعية التي تستخدم فِيْها النشا وماء الورد لتفتيح البشرة.

وصفات النشا وماء الورد لتفتيح الوجه.

الوصف الاول –

نضيف ربع كوب ماء الورد فِيْ بول صغير، ثم نضيف ملعقة كبيرة من الجلسرين ونخلط جيداً.

نضيف ملعقة كبيرة من النشاء ونخلط حتى نحصل على خليط متجانس.

ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اشطفِيْ وجهك بالماء الفاتر.

الوصف الثاني

نحضر ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من ماء الورد ونخلطهم قليلاً ثم نضيف ملعقة كبيرة من النشا.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج كريمي، ثم وزعي المزيج على الوجه واتركيها لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفِيْ الوجه بالماء الدافئ.

الوصف الثالث

نحضر ملعقة كبيرة من الحَلْيب ونضعها فِيْ وعاء صغير، ثم نضيف ملعقة كبيرة من ماء الورد وملعقة كبيرة من النشاء ونخلط جيداً.

نضيف ربع كوب من عصير الخيار ونخلطهم جيداً ونضع الخليط على الجلد ونتركه لمدة 10 دقائق، ثم نشطف الوجه.

الوصف الرابع –

اخلطي ملعقة كبيرة من ماء الورد مع ملعقة كبيرة من زيت اللوز وملعقة كبيرة من الحَلْيب السائل.

نضيف إليها ملعقة كبيرة من النشاء ونحركها ثم نضع المزيج على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم نشطف الوجه جيداً.

تساعد هذه الوصفات على تفتيح البشرة ومحاربة التجاعيد وإزالة الرؤوس السوداء من الوجه واستعادة نضارة البشرة إلى وضعها الطبيعي.

فوائد أقنعة النشا وماء الورد للبشرة