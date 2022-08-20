مفهُوم “البيع على المكشوف”.. ولماذ وصفه إيلون ماسك بـ “الاحتيال”

تسبب البيع على المكشوف فِيْ تكبد الأسْهُمْ الأمريكية خسائر أسبوعية حادة، وذلك لأول مرة منذ أكثر من شهر.

بيع قصير

البيع على المكشوف، أو البيع على المكشوف، هُو عملية تهدف إلَّى تحقيق أرباح من الانخفاض المتوقع فِيْ سعر سلعة أو أداة مالية أو ورقة مالية (سهم)، عَنّْ طريق الاقتراض وبيعها، أو عَنّْ طريق بيع عقد ثابت أو عقد آجل يتعهد بموجبه بتسليمه فِيْ تاريخ لاحق بالسعر. الحالي أو بسعر محدد.

فِيْ كلتا الحالتين، يعتمد البائع على بيع الأصل بسعر أعلى ثم شرائه بسعر أرخص لإعادته.

تعرف عملية البيع على المكشوف فِيْ أسواق رأس المال بأنها بيع الأوراق المالية المقترضة، أي أن البائع لا يمتلكها بالفعل بسعر معين ثم يشتريها لاحقًا بسعر أقل ويعيدها للمقرض، وبالتالي من خلال هذه العملية من الممكن الحصول على الربح المحقق من شراء الأوراق المالية بأسعار منخفضة. وبيعها بسعر أعلى، وفقًا لمجلة هارفارد بيزنس ريفِيْو.

يبيع المضاربون على المكشوف عَنّْدما يتوقعون انخفاضًا فِيْ أسعار بعض الأسْهُمْ فِيْ البورصة، حيث يقترضون هذه الأسْهُمْ من وسيط ثم يبيعونها بالسعر الحالي المرتفع مع إعادة شرائها وإعادتها إلَّى الوسيط عَنّْد انخفاض سعرها، ومن ثم يحصل المضاربون على ربح يساوي الفرق بين سعري البيع والشراء مطروحًا منه فائدة الوسيط الذي اقترض منه المضارب الأوراق المالية.

فِيْ وقت سابق، انتقد الرئيس التنفِيْذي لشركة Tesla Elon Musk البيع على المكشوف، ووصفه بأنه عملية احتيال، وفقًا لمدوناته على Twitter.

وأضاف “لا يمكنك بيع المنازل التي لا تملكها، ولا يمكنك بيع السيارات التي لا تملكها، ولكن يمكنك بيع الأسْهُمْ التي لا تملكها! هذا البيع القصير هُو عملية احتيال قانونية.”

أطول خط صعود للأسهم الأمريكية

تراجعت الأسْهُمْ الأمريكية الأسبوع الماضي، بعد قطع أطول خط أسبوعي لها منذ نوفمبر الماضي، مع عودة النشاط إلَّى قوى البيع على المكشوف، وتحول المستثمرين إلَّى الحذر، بعد الحماس الذي أبداه مسؤولو الاحتياطي الفِيْدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة.

وفِيْ الوقت نفسه، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، متوجًا أفضل أسبوع له منذ أبريل 2022.

سجل مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” أكبر انخفاض يومي له منذ يونيو، وأول انخفاض أسبوعي له فِيْ خمسة أسابيع، بينما انخفض مؤشر “ناسداك 100″، الذي سيطرت عليه أسهم شركات التكنولوجيا، بنسبة 2٪، حيث انخفضت الأسْهُمْ المرتبطة بالنمو. كانت من بين الأكثر تضررا فِيْ التداول. جمعة.

زيادة مخاوف المستثمرين

وفِيْ الوقت نفسه، زادت مخاوف المستثمرين فِيْ وول ستريت، حيث قفز مؤشر تقلب Cboe، الذي يقيس توقعات السوق لتقلبات السوق خلال الثلاثين يومًا القادمة، بأعلى وتيرة له فِيْ أكثر من أسبوعين، ليتجاوز مرة أخرى عتبة 20 نقطة.

مع انتهاء صلاحية خيارات بقيمة 2 تريليون دولار، يجب على المستثمرين إما تجديد مراكزهم الحالية أو تقديم طلبات جديدة ؛ مهد هذا الطريق لجلسة متقلبة يوم الجمعة، حيث يبدو أن فشل مؤشر S&P 500 فِيْ اختراق مستوى 4200 نقطة قد يفتح الباب لتصفِيْة المراكز.

فِيْ ظل هذا الاتجاه النزولي، تراجعت سلة الأسْهُمْ الأكثر مبيعًا على المكشوف بنحو 6٪، لتواصل خسارتها الأسبوعية بنسبة 12٪، مما يمنح البائعين على المكشوف أفضل أسبوع لهم منذ مارس من العام 2022.

معاناة المستثمرين الأفراد

فِيْ ضربة لمستثمري التجزئة، تراجعت أسهم Bed Bath & Beyond Inc. – وهِيْ شركة M ارتفعت مؤخرًا – بأكثر من 40 ٪ بعد أن باع الملياردير ريان كوهِيْن حصته بالكامل فِيْ شركة التجزئة الأمريكية. .

كَمْا تراجعت الأسْهُمْ المرتبطة بالعملات المشفرة بعد أن حذت بيتكوين حذوها، مع انخفاض كل من Coinbase Global و Marathon Digital Holdings و Riot Blockchain. بأكثر من 10٪ لكل منهما، فِيْ الوقت الذي انخفض فِيْه “البيتكوين” مرة أخرى إلَّى ما دون مستوى 21،500 دولار لكل عملة.

من ناحية أخرى، كان سهم “أوكسيدنتال بتروليوم” من النقاط المضيئة فِيْ السوق، حيث سجل أكبر ارتفاع له منذ آذار (مارس) الماضي، على خلفِيْة أنباء حصول شركة وارن بافِيْت “بيركشاير هاثاواي” على جهات تنظيمية أمريكية. الموافقة على شراء ما يصل إلَّى 50٪ من شركة النفط.

على خلفِيْة المخاوف والتقلبات التي طغت على السوق، ارتفع الدولار ليسجل أفضل أسبوع له منذ أبريل 2022، فِيْ وقت تراجعت فِيْه سندات الخزانة، حيث انخفض عائد الخزانة لمدة عامين، والذي يعتبر الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية، قفزت 5 نقاط أساس.

تراجع بعد مكاسب كبيرة

مع نهاية جلسة الجمعة، سجلت الأسْهُمْ الأمريكية أول انخفاض أسبوعي لها فِيْ خمسة أسابيع، بعد سلسلة من المكاسب تعتبر الأطول منذ نوفمبر الماضي، حيث جاءت الخسائر هذا الأسبوع بعد ارتفاع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنحو 15٪ من أدنى مستوياته فِيْ منتصف الشهر. يونيو، مدعومًا بالتكهنات بأن الاحتياطي الفِيْدرالي قد يخفض زياداته فِيْ أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن هذا الزخم الصعودي يظهر بعض علامات التلاشي، حيث خفضت صناديق التحوط مشترياتها من الأسْهُمْ.