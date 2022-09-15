مفوض التجارة الأوروبي سنواصل الضغط على روسيا.. والعقوبات ستبقى

قال مفوض التجارة فِيْ الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، إن الاتحاد يريد أن يستمر …

وأضاف دومبروفسكيس أن العقوبات ضد روسيا ستظل قائمة.

دخلت الحرب الروسية ضد أوكرانيا مرحلة جديدة، حيث يحرز الجيش الأوكراني تقدمًا كبيرًا بتحرير العديد من البلدات والقرى، وإجبار القوات الروسية على التراجع، مما يشير إلَّى تغير التوازن الاستراتيجي على الأرض.

وفِيْ الوقت نفسه، حشد الاتحاد الأوروبي بأكَمْله لمواجهة أزمة الطاقة، مع ملء مرافق تخزين الغاز بأكثر من 80٪ قبل المَوعِد المستهدف فِيْ الأول من تشرين الثاني (نوفمبر).

يستعد الاتحاد الأوروبي (باستثناء ثلاثة من أعضائه) لحظر استيراد النفط الروسي اعتبارًا من 5 ديسمبر، وكذلك لمنع شركات التأمين الأوروبية من تغطية التحويلات إلَّى وجهات أخرى خارج الاتحاد الأوروبي.

يقول بيل أوجرادي من شركة Confluence Investments إن “واشنطن قلقة بشأن قيود التأمين هذه لأنها سيكون لها تأثير كبير” على الوضع دون إمكانية منح إعفاءات، وستؤدي إلَّى شل نسبة كبيرة من الصادرات الروسية، مما سيعكس زيادة فِيْ الأسعار.

فِيْ الواقع، يتم تأمين حوالي 90 ٪ من نقل النفط عَنّْ طريق البحر من قبل شركات من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، التي انضمت إلَّى العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا.

يؤكد بيل أوجرادي أنه إذا دخل حظر التأمين أو إعادة التأمين حيز التنفِيْذ، “فإن الصادرات الروسية ستنخفض بالفعل”.