“مفيش عدالة”.. مرتضى منصور يعلق على طرد عبد الحفيظ ويطالب بخصم نقاط من الأهلي

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على طرد سيد عبد الحفيط مدير كرة القدم بالنادي الأهلي، أمام فريق سموحة بالدوري، مطالبا بخصم نقاط من الأحمر.

وقال منصور في تصريحات متلفزة “السيد عبد الحفيظ طرد ثلاث مرات في شهرين، فأين العدالة في عقوبات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم”

وتابع “لماذا لم تتم الموافقة على هزيمة الأهلي أمام غزل المحلة بعد اقتحام الجماهير للملعب خلال المباراة”

وتابع “هناك إشادة بالجملة للأهلي خلال الدورة الماضية من لجنة المسابقات ولجنة الأندية”.

وختم “أعضاء نادي الزمالك الذين يدعمون الأهلي يجب أن يدعموا الفريق الأحمر من منازلهم، موضحا أنهم يخشون دخول الأعضاء في المواجهات، بسبب الخلاف على الأرواح والاحتفال في بعض المباريات. .

تقام المباراة النهائية من مسابقة كأس مصر الموسم الماضي، بين فريقي الأهلي والزمالك، الساعة 9 مساء يوم 21 يوليو على استاد القاهرة.