مفِيْدة شيحة تهاجم الساخرين من شيرين لا تدوسوا عليها

هاجمت الإعلامية المصرية مفِيْدة شيحة سخرية الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد مشاركتها فِيْ مهرجان قرطاج بتونس، بسبب زيادة وزنها وملابسها وصوتها على المسرح.

وقالت شيحة خلال برنامج تلفزيوني “أوه، هل عَنّْدي سؤال الناس الذين عينوا أنفسهم قضاة بدأوا يتحدثون عَنّْ مرافقة شيرين لهم وانتقاد لباسها وجسدها ومظهرها. كانت تخرج من اكتئاب شديد، نحن من المفترض أن يدعمها، لا أن تدوس عليها دون أن تبدو سلبية “.

وأشارت مفِيْدة شيحة إلَّى وجود قدر غير عادي من التنمر على شيرين عبد الوهاب بسبب فستانها فِيْ الحفل، موجها حديثها إلَّى منتقديها قائلة “أقول للناس ولك شيرين كالقمر، وتقبيل يدها. دكتورة مسألة شكر و تحياتي شيرين الدكتورة و الفستان لك جنونك “.

وتساءلت “لماذا يرتبط ظهُور شيرين عبد الوهاب مؤخرا بالجدل وليس بأخبار الفن كل كلمة تقولها دائما مع أو ضد … والطريقة التي تقررها دائما هِيْ الظهُور أمام المعجبين والمتعاطفِيْن معها وضدها. الظهُور إن لم يكن أفضل فِيْلم، لكن ما هُو أفضل فِيْلم

وأضافت “الصورة التي تعودنا عليها أم صورة مثالية لماذا نريد أن نضع النجوم فِيْ أنماط وأنماط ثابتة لتوقعاتنا أو تخيلنا عَنّْها هل للجمهُور الحق فِيْ التحكَمْ فِيْ الاختيارات الشخصية للنجوم هل يحق للمعجبين أن يقرروا كَيْفَ يتصرفون فِيْ حياتهم أم أنكَمْ تحكَمْون على سلوكهم، أليس أنانية الأبناء تجاه والديهم “.

وعبرت وسائل إعلام مصرية عَنّْ حبها وتقديرها لشيرين، مشيرة إلَّى أنها فنانة يحبها الملايين، مضيفة “أنت فخورة بي شيرين، وكنت قمرًا على المسرح وقويًا جدًا، فِيْ حفلك الأخير، وهم أسعد بفنك وأغنيتك “.

وكانت الفنانة المصرية حمادة هلال آخر المتابعين لشيرين عبد الوهاب، حيث نشرت خلال الساعات القليلة الماضية صورة ووجهت رسالة دعم، معربًا عَنّْ حبه الكبير لها وتقديره لها، متمنياً لها أن تعيش حياة سعيدة فِيْ قلبها. الفترة القادمة “ربنا لا تحرمك من الفرح وبارك على بناتك” أختي العزيزة وصديقة النضال.

كَمْا وجهت الفنانة إلهام شاهِيْن، رسالة إلَّى شيرين، نشرت صورة لها من حفل ختام الدورة 56 لمهرجان قرطاج، وعلقت عليها قائلة “شيرين أرقى القلوب وأجمل الأصوات. حفظكَمْ الله من كل مكروه ومن النجاح الى النجاح دائما “.