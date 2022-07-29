مفِيْش طلاق تاني ٧ شُروطْ هامة جدا لوقوع الطلاق بين الزوج والزوجة فِيْ قانون الاحوال الشخصية الجديد اطلع عليها

وتحاول الحكومة المصرية حاليًا إجراء سلسلة من التعديلات على قوانين الأحوال الشخصية والقوانين المتعلقة بالأزواج حتى تكون التعديلات الجديدة فِيْ مصلحة الزوجة لإنصاف من ظلموا منها. سنساعدك فِيْ المقالة التالية على التعرف على أهم التغييرات التي وافق عليها القانون فِيْ الفترة التالية.

شُروطْ الطلاق الأساسية.

نصت المادة الخاصة بالمطلقات من قانون الأحوال الشخصية على مجموعة من الشُروطْ التي يمكن ذكرها على النحو التالي

أن يكون الزوج عاقلا.

أن يكون فِيْ وعيه الكامل عند حدوث الأمر ونطق الكلمة.

نطق نفس الكلمة مطلق.

من أهم شُروطْ الطلاق، والتي يحتاج الكثير من الناس معرفتها، أن يكون الشخص مؤهلًا تمامًا ليكون هذا الطلاق محسوبًا عليه.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الشخص على دراية كاملة، لأنه إذا تغيب أو اضطر إلى عدم إخباره بالطلاق ولن يتم الطلاق.

وجود توكيل رسمي فِيْ حالة النطق به من قبل ممثلك.

نظرًا لأن التوكيل يجب أن يكون ساريًا فِيْ الأمور الزوجية، فإن صلاحيته هِيْ سنتان فقط.

احتساب الطلاق بالطلاق.

يتم تطبيق وقوع الطلاق بعد إقرار الزوجين أمام جهة رسمية بحدوث الطلاق.

كَمْا يحق للزوج فِيْ هذه الحالة تطليق زوجته ثلاث مرات.

كَمْا أن المرأة بعد الواقعة الثالثة لا تعود إلى زوجها إلا بعد أن تتزوج رجلاً آخر.

نص قانون الطلاق

يعد قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين التي تهم المواطنين فِيْ عموم الجمهُورية، بعد كثرة الشائعات حول الطلاق بين الزوجين، وأن الأمر أصبح أكثر من مجرد رأي، لذلك احتاج المواطنون إلى قانون رادع فِيْ هذا الصدد، وضع الأسس التي يجب على الزوجين اتباعها فِيْ حالة إرادتهما لإنهاء عقد الزواج.

El artículo 44 de la Ley del Estado Personal establece que a las parejas les preocupa la existencia de varias condiciones que deben cumplirse para que se produzca el divorcio y la terminación del contrato matrimonial, y esto es la nulidad, el divorcio, el khul’ o الموت. لأحد الزوجين.

كانت المادة السادسة والأربعون أكثر تفصيلاً فِيْ القانون، حيث أرست شُروطًْا صارمة تظهر قدسية الرَابِطْة بين الزوجين.

كيف تجنب الطلاق فِيْ الحياة الزوجية

هناك أمور كثيرة يحتاج الزوج والزوجة معرفتها قبل دخولهما مرحَلْة الزوج، وهذه الأمور ستبعدهما عن أمور الطلاق، منها

لا تتحدث عن المشاكل أمام الأقارب والأقارب.

لا تلجأ إلى أي طرف ثالث لحَلْ المشاكل بين الزوجين.

يجب على الزوجة احترام الزوج وكذلك الزوج.

يمكن أن يكون التعامل مع المشاكل الزوجية بطريقة صحية أمرًا صعبًا للغاية، خاصة وأن التوتر يمكن أن يأتي من العديد من المصادر والأسباب المختلفة. بما فِيْ ذلك ما يتعلق بقلة التواصل أو زيادة المسافة أو فقدان الحب بين الزوجين والتصورات السلبية عن العلاقة الزوجية، أو التوتر الأسري والمالي، مما يسبب الخلافات وسوء التفاهم بين الزوجين لتصبح واحدة تتطلب المزيد من الجهد للحفاظ عليها. زواج ناجح. العلاقة هِيْ حدث شائع ومتكرر.