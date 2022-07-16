مقاطعة الفنانين الأردنيين لمهرجان جرش تتواصل.. آخرهم زياد صالح

انضم الفنان الأردني زياد صالح إلَّى صفوف الذين اعتذروا عَنّْ مشاركتهم فِيْ الدورة السادسة والثلاثين لمهرجان جرش، والتي ستنطلق فِيْ الفترة ما بين 28 تموز (يوليو) الماضي وتستمر حتى 6 آب (أغسطس).

ونشر صالح بوستر حفله على صفحته على فِيْسبوك، والمقرر عقده يوم الجمعة 29 يوليو، مع تعليق موجز جاء فِيْه “أعتذر عَنّْ المشاركة لأسباب شخصية … شكرا”.

واصل الفنانون الأردنيون الاعتذار عَنّْ مشاركتهم فِيْ مهرجان جرش 2022، بعد إعلان الفنان عمر العبداللات، مطلع الشهر الجاري، اعتذاره عَنّْ مشاركته فِيْ مهرجان جرش هذا العام ؛ وأشار إلَّى سبب عدم كفاية اليوم المخصص له، إضافة إلَّى قضايا تتعلق بـ “سوء التنظيم”.

وقال العبداللات فِيْ تصريحات متلفزة “منذ الإعلان عَنّْ إقامة مهرجان جرش هذا العام وإدارة أعمالي توجهت إلَّى إدارة المهرجان وقلت لهم إنني على استعداد للمشاركة. رد اللجنة الفنية من ادارة جرش انه عَنّْدما نقرر المهرجان ونعلن اسماء الفنانين سنتواصل معكَمْ لتنظيم المَوعِد وظللت على تواصل معهم ومدير عملي وقالوا لنا انهم لم يوافقوا المهرجان بعد، وتفاجأت بعد فترة طويلة أنهم أرسلوا لي أنهم انتهُوا من البرنامج مع جميع الفنانين العرب، وكان يوم الثلاثاء فقط إذا أردت المشاركة، كَمْا أخبرتهم أنني سأفعل ذلك اليوم.، ليس من المناسب لي أن أعرف أنني طلبت ذلك وقلت لهم إن اليوم الذي يناسبني هُو الخميس أو الجمعة ؛ كلما زاد عدد الأشخاص الذين تجمعوا، أخبروني أنهم سيحاولون ذلك.

الفنان حسين السلمان، والفنان زين عوض، والفنان يحيى صويص، والنجمة ديانا كرزون، الذين عبروا عَنّْ غضبهم من تنظيم المهرجان والارتباك الكبير الذي شهدوه، اعتذروا فِيْ وقت سابق، وتعمد منظمو المهرجان عدم القيام بذلك. . تقدير واحترام الفنان الأردني.

وقال كرزون فِيْ تصريحات متلفزة “بصفتي مديرة مهرجان لا جدوى من إظهار الفنان العربي للفنان الأردني ولا يجوز استبعاد عمر العبداللات من أجل فنان عربي … فِيْ المقدمة وفِيْ المؤتمر الصحفِيْ ستأتيون لتقيموني “.