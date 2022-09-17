مقاطعة المياه الروسية.. تعرف إلَّى عوائد وتداعيات القناة البولندية

افتتحت بولندا قناة مائية جديدة يوم السبت 17 سبتمبر 2022 لتصل من بحر البلطيق إلَّى ميناء إلبلاغ، دون المرور عبر المياه الإقليمية الروسية.

الفوائد الاقتصادية لبولندا

فِيْ نهاية المطاف، ستوفر القناة وصولاً أسهل للسفن البحرية إلَّى Elblag بمجرد تعميق البحيرة وتعزيز مرافق الميناء ؛ بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

قبل ذلك، من أجل الوصول إلَّى أعالي البحار، كان على السفن المغادرة للوصول إلَّى فتحة بالقرب من بلدة بليتسك عبر خليج كالينينغراد، أن تبحر على طول شبه جزيرة تنتمي جزئيًا لبولندا وجزئيًا إلَّى روسيا، حيث كان يجب السماح بالعبور منها. سعت، وهُو ما أرادت وارسو تجنبه، بحسب “فرانس برس”.

حاليًا، يمكن للسفن الصغيرة فقط عبور الممر المائي عبر هذه القناة، ووفقًا لوزارة البنية التحتية البولندية، من المفترض أن تمر السفن التي يبلغ طولها 100 متر وعرضها 20 مترًا و 4.5 متر فِيْ الغاطس، لتصل إلَّى ميناء إلبلاغ، 25 كيلومترا.

من المتوقع الانتهاء من أعمال التجريف وتطوير مختلف البنى التحتية للنقل بحلول سبتمبر 2023.

التداعيات البيئية

وقال منتقدون إن المشروع الذي تبلغ تكلفته 2.2 مليار زلوتي (467 مليون دولار) ليس حيويا ويشكل تهديدا للبيئة.

وقال زعيم الحزب الحاكَمْ ياروسلاف كاتشينسكي فِيْ حفل الافتتاح الذي أذاعته القناة التلفزيونية العامة الرئيسية فِيْ البلاد “اليوم نثبت مرة أخرى أن بولندا بلد جاد”.

واضاف “لا احد يستطيع ان يوقفنا فِيْ مثل هذه المبادرات، نحن ننهِيْ ما بدأناه”.

تتزامن مراسم الافتتاح يوم السبت مع الذكرى 83 للُغُزو السوفِيْتي لبولندا فِيْ الأيام الأولى للحرب العالمية الثانية.

ستسمح القناة للسفن بالإبحار من بحيرة فِيْستولا، شرق غدانسك، دون تصريح من جيب كالينينغراد الروسي بين بولندا وليتوانيا.