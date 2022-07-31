مقاطع متداولة لسيول الرياض اليوم الأحد

وشهدت عدة مدن في منطقة الرياض، بينها العاصمة، موجة من الأمطار الصيفية والرياح، وسط توقعات ببرد بعض المدن وسيول غزيرة.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها هطول الأمطار الغزيرة التي ضربت الرياض يوم الأحد.

تستمر السيول في الرياض حتى الساعة 10 مساءً

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض لأمطار معتدلة مصحوبة ببرد وسيول ونشاط للرياح السطحية مما يتسبب في انخفاض منسوب الأمطار الأفقية. الرؤية.

يتأثر التنبيه المذكور بـ الدرعية، الزلفي، العاصمة الرياض، الغاط، المجمعة، المزاحمية، ثادق، حريميلة، الرامة، شقراء، ضرما ومرات.

وستبقى حالة التأهب حتى الساعة العاشرة مساء الأحد.

العواصف الترابية والكهربائية

كما أشار المركز إلى أن بعض مدن الرياض تأثرت بالأتربة المتصاعدة والعواصف الرعدية ونشاط الرياح. يؤدي هذا إلى تقليل الرؤية الأفقية.

والمتضررون من التنبيه المذكور هم الحارق، والخرج، والدرعية، والدليم، وحوطة بني تميم، وضرما.

وستبقى حالة التأهب حتى الساعة العاشرة مساء الأحد.

جنوب سيول #مدينة الرياض منذ فترة (مقطع WhatsApp) pic.twitter.com/TxVbsUhx8D

– الأستاذ الدكتور عبدالله المسند (ALMISNID) 31 يوليو 2022