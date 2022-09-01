مقالة الشعور بالأنا والشعور بالغير

مقالة الشعور الأنكا والشعور بالغير، فمن المشهور أن الإنسان مخلوق اجتماعي بخلقته؛ فهو يعيش مع مختلف الكائنات في تفاعل وتكامل مكتمل، لهذا فإن عيشته معتمدة على التجاذب و التنافر حيث يحصل له معرفة لذاته، وفي الحين نفسه يختص بها عن الكائنات الأخرى و من هنا يبرز لنا جدال بين رأيين متعارضين.

مقال عن الشعور بالغرور والشعور بالآخرين

الإنسان اجتماعي بطبيعته وفضولي، فهو يرغب في العيش في مجموعات وتفاعلات سلمية منذ القدم، فتكون حياته تنافرًا وجاذبية، فيستطيع أن يدرك نفسه وفي نفس الوقت يتميز عن غيره.

ومن هنا انقسم رأي الفلاسفة إلى قسمين، أحدهما يقول أن الوعي الذاتي يعتمد على الشعور بالذات، بينما يرى آخرون أن الوعي الذاتي يعتمد على التناقض والتناقض مع الآخرين.

الشعور بالذات

هنا نتعامل مع المركز الأول ونكتشف ما إذا كان الشعور بالذات يعتمد على الآخرين أو ينبع من الشخص. الإنسان كائن يتمتع بنعمة العقل التي تميزه عن المخلوقات الأخرى، مما يجعله قادرًا على إثبات وجوده، ومن هنا قال ديكارت “أنا أفكر، إذن أنا موجود”. .

حيث أن العمليات الذهنية بين التخيل والتأمل والشك من بين أنواع التفكير الداخلي، مما يجعل الشخص يفكر دون أي تدخل من الآخر ويشعر بنفسه وقيمته، وفي هذا الصدد قال سقراط أيضًا “اعرف نفسك بنفسك . ”

أي أن الإنسان هو العامل الأول المسؤول عن معرفة نفسه والقدرة على تحقيق مكانته وقيمته الجوهرية، دون ترك أي مجال لسيطرة شخص آخر عليه، ومن خلال ذلك يتضح أن الرأي قد بني على أساس ذلك. الرجل قادر على تحقيق نفسه من نفسه.

انتقاد الشعور بالغرور

جاء النقد إلى الرأي الأول من قبل الفلاسفة بأن وعي الشخص قد يكون خطأ جوهريًا، أي أن الشخص قد يقع في مغالطة مع نفسه، ولا يدرك ما يفكر فيه وقد يكون خادعًا. قال أفلاطون، “ما يقدمه وعينا لنا هو مجرد ظلال وخلفها يخفي واقعنا كأصول”.

معرفة الذات والشعور بالآخرين

ننتقل هنا إلى عرض الشكل العام للرأي الثاني في مقال إحساس الأنا والشعور بالآخرين. رأى بعض الفلاسفة أن الشعور بالذات لا يمكن تحقيقه إلا بوجود الآخر، حيث أن المجتمع الذي يعيش فيه المرء سيؤثر على نفسه من خلال التواصل والتفاعل مع الآخرين.

من خلال هذا يمكن للإنسان أن يعرف قيمة نفسه، وقال واتسون في هذا الصدد “الطفل مجرد عجينة يصنع منها المجتمع ما يريد .. وكلما كانت البيئة الاجتماعية أعلى وأوسع نطاقا، زاد نمو الذات وأكثر. مكتمل.”

أي أن الشخص الآخر هو المرآة التي تعكس النواقص فيها، حتى يعرف الشخص الآخر الأشياء الموجودة فيها ومزاياها وعيوبها، حيث أن التناقض هو ما يميز الأشياء. قال سارتر، “وجود الآخر هو شرط وجودي، وشرط لمعرفة نفسي.”

كما أثار فيلسوف ألماني الجدل حول هذا الأمر، فقدم هيجل مثالًا يومًا ما ليشرح أن الشعور بالأنا لا يأتي إلا بوجود الآخرين، والمثال هو العبد والسيد، حيث أوضح أن السيد سوف لا يستطيع أن يشعر بنفسه إلا في وجود العبد.

بينما لا يمكن السيطرة على العبد إلا من خلال وجود شخص لديه سلطة، مما يدل على أن الشعور بالذات يكون فقط من خلال الشعور بالآخرين، حيث أن العلاقة بين التواصل والصراع مع الناس هي ما يجعل الشخص قادرًا على الشعور بنفسه ومعرفته. القيمة.

انتقاد مشاعر الآخرين

أقدم لكم هنا آراء الفلاسفة حول شعور الآخرين، حيث أوضحوا أن الشعور بالذات له عامل رئيسي في التواصل مع الآخرين، فهو البوابة التي تساهم في اكتشاف الإنسان لذاته وإدراكه، وأن المرء لا يستطيع أن يعيش لنفسه أو وحده.

وبناءً على ذلك، فإن المسافة بين علاقة الشخص بنفسه، ووعيه والعالم المحيط بالآخرين، من شأنه أن يساهم في تكوين هوية شخصية قوية للإنسان، ويدرك تمامًا مدى تقديره لذاته ومعرفة مكانه. في المجتمع.

أن المختلف ليس شرطا لبقائي فقط بل هو أيضا شرطا للعلوم جميعا التي أكونها عن نفسي “سليمة في صيغها الفلسفي وتكوينها ومن المستطاع أن نتبناها وأن نأخذ برأي جماهيريها ولا يمكن رفضها أو دحضها بأي نوع من الأنواع لكون أنها صحيحة.