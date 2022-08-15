مقتل الطفلة جوى استانبولي يثير غضب نجوم سوريا.. وبشار إسماعيل يبكي

أثارت قضية مقتل الطفلة السورية جوي اسطنبولي (4 سنوات)، التي أُعلن عَنّْ اختفائها أمام منزلها فِيْ حي المهاجرين بحمص، قبل أيام، غضبًا شديدًا فِيْ صفوف السوريين، خاصة بعد الكشف عَنّْها. أنها تعرضت للعَنّْف قبل قتلها ورميها فِيْ مكب نفايات.

تفاعل نجوم الوسط الفني فِيْ سوريا مع أنباء مقتل الفتاة، معربين عَنّْ حزنهم العميق وغضبهم وسط مطالب بالعدالة والكشف عَنّْ هُوية الجاني وإعدامه.

شارك الفنان السوري بشار إسماعيل، مقطع فِيْديو عبر صفحته الشخصية على فِيْسبوك، ظهر فِيْه باكياً ومتأثراً بوفاة الفتاة، مبيناً أنه تابع أخبارها منذ الإعلان عَنّْ اختطافها مما دفعه للدخول. حالة من القلق والخوف عليها.

كَمْا وصف الجريمة التي تعرضت لها الفتاة بأنها “الأشد بشاعة فِيْ العالم”، وطالب الجهات المختصة بالكشف عَنّْ هُوية القاتل واتخاذ قرار إعدامه على الفور.

وأرفقت الفنانة السورية الفِيْديو بتعليق نصه “أخلاق وأخلاق وأخلاق .. إذا جرح الناس فِيْ أخلاقهم فليتشيعوا ويحزنوا عليهم .. الله يرحم روح الفتاة الفرح .. وكل شيء”. الأطفال الذين قُتلوا وضحايا الفجور فِيْ المجتمعات المنهارة “.

ووصف الفنان عدنان أبو الشامات قاتل الصبي بـ “الوحش الخطير”، داعياً إلَّى الكشف عَنّْه فِيْ أسرع وقت، حيث كتب على صفحته الشخصية على فِيْسبوك “أي مخلوق يفكر فِيْ إيذاء مثل هذا ملاك بريء ليس هناك شك فِيْ أن الإنسان لا يمكن أن يكون أبدًا. هذا بالتأكيد وحش خطير للغاية على بيئته بأكَمْلها فِيْ الوقت الحالي، ويجب العثور عليه فِيْ أسرع وقت ممكن، حتى يشعر الناس بالأمان مرة أخرى. ولأبنائه وبناته “.

وأضاف “ضرورة الوصول إلَّى القاتل أولوية قصوى لجميع الأجهزة الأمنية فِيْ المدينة. تعازيّ لعائلته وعائلته، وأشد الشتائم لجلده وقاتله”.

من جهته، دعا الفنان علاء قاسم إلَّى تقديم القاتل للعدالة، إذ نشر صورة للفتاة على صفحته الشخصية على فِيْسبوك وعلق قائلاً “القاتل سيلاحق ويعاقب بأشد العقوبات”. “

ونشرت الفنانة سوسن ميخائيل، صورة للفتاة جوي، عبر حسابها على انستجرام، وأرفقتها بتعليق عبرت فِيْه عَنّْ حزنها قائلة “ملاك فِيْ السماء يا جوي القِصَّة انتهت”.

كَمْا تفاعلت الفنانة سلاف فواخرجي مع نبأ وفاة الفتاة، حيث كتبت عبر تقرير الاستوري على حسابها الرسمي على إنستغرام “سلام لروح هذا الملاك، ربنا يرحم أهله”. برفقة صورة الفتاة.

من جهتها، أعربت الفنانة شكران مرتجى عَنّْ أملها فِيْ أن يتغمد الله الصبر والعزاء لأسرة الفتاة، حيث نشرت صورتها عبر تقرير الاستوري، وعلقت “الله يرزق والدتها وأبيها الصبر”.

قبل أربعة أيام، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر اختفاء الفتاة، جوي اسطنبول، خارج منزلها فِيْ محافظة حمص.

وذكر والد الصبي، طارق اسطنبولي، فِيْ ذلك الوقت أن القِصَّة بدأت مع زوجته التي اتصلت به لإبلاغه باختفاء ابنهما من منزلهما، ومنع أي اتصال بأي طرف وطلب فدية.

وعثر، الأحد، على جثة فتاة مجهُولة الهُوية ملقاة فِيْ مكب تل النصر بحمص، بحسب بيان لوزارة الداخلية السورية.

وقالت الوزارة على حسابها على فِيْسبوك إنه “من خلال التحقيقات الأولية ونتيجة الفحص الطبي لجسدها تبين أن الجثة تعود للفتاة جوي اسطنبولي المفقودة منذ 8 أغسطس / آب، وتعرفت عليها والدتها. من خلال ملابسها “.

أكد مدير الهِيْئة العامة للطب الشرعي الدكتور زاهر حجو أن التشوه الظاهر فِيْ جسد الفتاة “جوي” نتج عَنّْ حالة تفكك وتحلل جسد الضحية، موضحا أن الوفاة كانت النتيجة. ضرب بجسم حاد على الجانب الأيسر من الرأس.