القصة الكاملة لمقتل المذيعة المصرية شيماء جمال، قبل أيام ضجت منصات التواصل الإجتماعي عن مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال، حيث تفاعل الكثير مع هذا الخبر المؤلم والصادم، كما باشرت التحقيقات في البحث عن مجريات قضية القتل بعد العثور على جثتها مدفونة في فيلا زوجها، مما تسائل الكثير للتعرف على قصة مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال كاملة.

من هي المذيعة المصرية شيماء جمال

تعد شيماء جمال أحد الشخصيات البارزة والمعروفة في الساحة المصرية، والتي تعمل مذيعة في أحد الإذاعات الكبيرة في مصر، حيث شاركت في تقديم الكثير من البرامج البارزة، ومن أبرز برامجها لمشاغبة على شاشة تلفزيون “LTC”، وتزوجت شمياء جمال من القاضي أيمن حجاج، منذ حوالي ثمانية سنوات بالسر، وفيل أيام تم الإعلان عن مقتلها، ويعد زوجها المتهم الأول في الجريمة.

شيماء جمال السيرة الذاتية

تعد شيماء جمال أحدى الشخصيات التي شغلت الشارع المصري بعد الإعلان عن مقتلها، مما سنتعرف على حياة شيماء جمال وبعض المعلومات الشخصية عن حياتها:

الاسم: شيماء جمال.

تاريخ الولادة: 1980م

العمر: 42 عامًا.

الجنسية: تحمل الجنسية المصرية.

الديانة: مسلمة.

المهنة: مذيعة وإعلامية.

مكان وتاريخ الوفاة: وجدت جثتها في إحدى مزارع المنصورة في محافظة الجيزة بتاريخ الاثنين في 27 يونيو عام 2022م.

الحالة الاجتماعية: متزوجة.

اسم الزوج: المستشار أيمن حجاج.

مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال

في السابع والعشرين من شهر يونيو لعام 2022، ضجت منصات التواصل الإجتماعي بشكل كبير جدا بعد الإعلان عن وفاة المذيعة المصرية شيماء جمال، والتي تعد أحدى الشخصيات المعروفة والمشهور في الساحة المصرية، وجاء مقتل شيماء جمال بعد مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، حيث وجدت جثتها في إحدى مزارع المنصورة في محافظة الجيزة، مما قامت أجهزة الشرطة بالتحري عن قاتل المذيعة شيماء جمال فتبين بعد ذلك بان القاتل هو زوجها المستشار أيمن حجاج، بعد تهديدها له بفضحه أنه متزوجها بالسر منذ فترة طويلة.

القصة الكاملة لمقتل المذيعة المصرية شيماء جمال

كشفت التحقيقات التي تم اجرائها الفترة الأخيرة من قبل أجهزة الأمن في مصر ظن حول مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال، وبعد عملية البحث والتحريات تبين بأن شيماء جمال تم قتلها على يد زوجها، الذي يعمل قاضي ومستشار كبير في مصر، وذلك بعد خلاف بينهم حيث هددته بإخبار زوجته الاولى بزواجها منه منذ حوالي 8 سنوات بشكل عرفي، مما قام المستشار أيمن حجاج زوج شيماء جمال بقتلها، ودفنها في المزرعة.

تداولت منصات التواصل الإجتماعي قصة مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال بعد قتلها على يد زوجها في 27 يونيو عام 2022م، بعد تهديده ببوح في سر زوجها بالسر منه قبل ثمانية سنوات، مما قام بقتلها ودفنها في المزرعة.