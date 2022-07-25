مقتل اليوتيوبر دانا العتيبي على يد زوجها.. طلبت المساعدة بسبب التعَنّْيف

قُتلت مدوّنة الفِيْديو السعودية المولد دانا العتيبي على يد زوجها السابق تيجادا كاستيلو، أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية، أمام المارة الذين حاولوا دون جدوى إنقاذ الضحية، وفقًا لبيان صادر عَنّْ الشرطة فِيْ هُونولولو، هاواي.

فِيْ التفاصيل، أفاد شهُود عيان على طريق سريع فِيْ هاواي أن رجلاً طعَنّْ امرأة بسكين عدة مرات فِيْ الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء 20 يوليو، وحاول المارة التدخل وإنقاذ المرأة. مما أجبر المعتدي على الفرار لكن العملاء الذين استجابوا للمكالمة تمكنوا من إيقافه.

وقالت الملازم فِيْ شرطة هُونولولو دينا تومز فِيْ بيان “أريد أن أستغل هذا الوقت لأشكر الجمهُور على مساعدتهم واستعدادهم للتدخل مع تطور الوضع”. وكان لجهُودهم دور فعال فِيْ القبض على المشتبه به واعتقاله “. بعد حوالي ساعتين من نقلها إلَّى المستشفى، فِيْ الساعة 830 صباحًا، أُعلن عَنّْ وفاة العتيبي متأثرة بجراحها.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن تيخادا كاستيلو، 29 عامًا، أصيب فِيْ ذلك الوقت بالسكين التي استخدمها لطعَنّْ زوجته البالغة من العمر 27 عامًا، والتي كانت حاملًا فِيْ شهرها الثالث، وتم نقله إلَّى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تم وصفه. حالتك العامة. بجدية، وهُو الآن قيد الاعتقال.

وأشار تومس إلَّى أن الضحية والجاني كانا يعانيان مؤخرًا من مشاكل زوجية، وفِيْ وقت وقوع الحادث، كانا يتجادلان قبل أن يطعَنّْها عدة مرات ؛ ونتيجة لإصاباته القاتلة، أكد أنه تم فتح تحقيق فِيْ الحادث.

وقالت إن الشرطة تحقق فِيْ حوادث عَنّْف أسري مزعومة بين الزوجين السابقين، وكذلك منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تم إخطار المسؤولين بها.

بدورها، أعربت قيادة مشاة البحرية، من خلال بيان، عَنّْ أعمق تعازيها لأسر وأصدقاء المتضررين، مشيرة إلَّى أنها على علم بما مر به الزوجان قبل الحادث، حيث تم الإشراف عليهما لتقديم المشورة والدعم، و كَمْا مُنع الزوج، كاستيلو، من الاتصال بزوجته العتيبي، لكنه انتهك هذا التفويض وتمت معاقبته.

تم اتهام الزوجين، اللذين تم تعيينهما مؤخرًا فِيْ فريق القتال الساحلي البحري الثالث، بالقتل من الدرجة الثانية، وسيواصل فوج مشاة البحرية الثالث وقاعدة مشاة البحرية فِيْ هاواي التعاون الكامل مع مسؤولي إنفاذ القانون حتى يتم معرفة التفاصيل حول هذا الأمر. تم الكشف عَنّْ الحادث.

الجدير بالذكر أن دانة العتيبي تقدم، عبر قناتها على اليوتيوب، محتوى مرئيًا باللغة الإنجليزية، حيث حصدت مقاطع الفِيْديو الخاصة بها آلاف المشاهدات، لكنها تعرضت لانتقادات شديدة بسبب مشاهد العري التي ظهرت فِيْها خلال الفِيْديوهات ؛ خاصة بسبب أصله السعودي.

اتصلت دانا بمتابعيها وطلبت المساعدة فِيْ مقطع فِيْديو صدر فِيْ أوائل عام 2022، قالت فِيْه إنها تعرضت للإساءة من قبل تيجادا كاستيلو، وأشارت فِيْ ذلك الوقت إلَّى أنها حاولت التواصل مع مسؤوليها فِيْ العمل والشرطة مثل. حسنًا، لكن لم يتحرك أي منهم.