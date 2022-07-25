مقتل دانا العتيبي على يد زوجها التفاصيل كاملة، تعتبر الفنانة دانه العتيبي واحدة من مشاهير عالم السوشيال ميديا، حيث أنها فتاة سعودية الأصل قد شغلت بال الكثير من الأشخاص في المحتوى التي تقوم بنشره عبر صفحتها الشخصية منصات التواصل الإجتماعي، والجدير بالذكر أنها قد تزوجت أحد الأفراد الذين يعملون في الشرطة الأمريكية بعد أن هربت من السعودية الى أمريكا، وقد نشرت العديد من المواقع نبأ مقتلها على يد زوجها، وهو ما سنتعرف عليه الان في المقال.

مقتل دانا العتيبي على يد زوجها التفاصيل كاملة

تناقلت العديد من وسائل الإعلام مقتل الناشطة عبر منصات التواصل الإجتماعي دانة العتيبي حيث أن دانة العتيبي هي مواطنة تحمل الجنسية السعودية، وقد هربت من السعودية قبل عدة سنوات، وتزوجت من شاب يعمل في الشرطة البحرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ساعات مبكرة من صباح اليوم الإثنين الموافق الخامس عشر من شهر يوليو لعام 2022 تلقت طعنة من وجهة، ليفارق بعدها الحياة على الفور، وتصبح من ضحايا قتل الأزواج لزوجاتهم.

من هي دانة العتيبي ويكيبيديا

دانة العتيبي هي سيدة تحمل الجنسية السعودية، وقد انتقلت للعيش في الولايات المتحدة الأميركية، ويرجع أصول عائلتها الى الأرجنيتن، حيث قالت العديد من وسائل الإعلام أن دانة العتيبي هي فتاة مغربية، لكن كل هذه المعلومات غير حقيقة، وقد عد خبر مقتل دانة العتيبي صدمة كبيرة لجمهورها الذي يتابع المحتوى الذي تقوم بنشره عبر منصات التواصل الإجتماعي، حيث أن لها مئات الألاف من المتابعين في حساباته الشخصية.

قصة دانة العتيبي

غرد العديد من الأشخاص في عالم السوشيال مديا على وسم حق دانة العتيبي، في محاولة للفت النظر عن الجريمة والعنف التي تعاني منه دانة العتيبي، ويذكر أن هذه الحملة قد لاقت نجاح كبير جدا، بعد أن تعرضت للقتل على يد زوجها.

بهذا نكون قد ولنا بكم إلى نهاية مقالنا الذي حمل عنوان مقتل دانا العتيبي على يد زوجها التفاصيل كاملة، حيث تعرفنا على من هو قاتل الشابة السعودية دانة العتيبي، وما هي التفاصيل في مقتلها على يد زوجها الشاب الأمريكي.