مقتل سعودي على يد شقيق زوجته التونسية والسفارة تتابع القضية 

تلقت سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية التونسية ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة مواطن سعودي أثناء وجوده في مدينة بنزرت بتونس.

متابعة الحوادث

ونظراً لقلق حكومة المملكة العربية السعودية على المواطنين في الخارج، وبالإشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، تود السفارة أن توضح أنها تابعت تفاصيل الحادث المأساوي منذ وقوعه. . مع الجهات المختصة في تونس، حيث تبين أن المتوفى قُتل على يد شقيق زوجته التونسية، وأن القضية قيد النظر. في المحاكم التونسية، وبالتالي، ترغب السفارة في التأكيد على أنها تتابع باهتمام كبير مسار القضية قيد النظر في القضاء مع الجهات المختصة، وأنها تثق تمامًا بعدالة القضاء التونسي.

نقل الجثة

كما تريد السفارة أن توضح أنها قامت بكافة الإجراءات اللازمة مع السلطات التونسية، وتم نقل جثمان المتوفى رحمه الله إلى المملكة.