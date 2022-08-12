تفاصيل مقتل عبدالله الشهري واسماء ضحايا تفجير جدة اليوم، فجع الشعب السعودي في صباح يوم الجمعة الثاني عشر من شهر اغسطس حول مقتل عبدالله الشهري حيث تفاعل الكثير مع هذا الخبر مقتل عبدالله الشهري ما بينت الحكومة السعودية، في الساعات القليلة حصل تفجير ضخم في جدة أدى الى تسبب الكثير من الأضرار ، مقتل عبدالله الشهري ، حيث تساءل الكثير من هو عبدالله الشهري وسبب مقتل عبدالله الشهري.

من هو عبدالله الشهري ويكيبيديا

يعد عبدالله الشهري إحدى الشخصيات البارزة في المملكة العربية السعودية، ويعد عبدالله الشهري من الشخصيات المطلوبة لدى الشرطة السعودية منذ فترة طويلة جدا، حيث وصفه الكثير أنه يعود الى جماعات تخريبية وأرهابية والتي تعرقل عمل الأمن، حيث تمكن الأجهزة الامنية السعودية بعملية أمنية لتعقب المطلوب عبدالله الشهري، حيث أسفر عند ملاحقته الى مقتل عبدالله الشهري.

تفاصيل مقتل عبدالله الشهري

حسب ما ذكر المتحدث باسم رئاسة الأمن في المملكة العربية السعودية في 21/4/1437، بشأن القائمة التي تحتوي على تسعة أسماء مطلوبة الى الجهات الأمنية منذ فترة طويلة ، ومن ضمن الاسماء المطلوبة عبدالله الشهري، حيث تمكن الأجهزة الأمنية تعقب المطلوب عبدالله الشهري في الساعة العاشرة من يوم الأربعاء، في العاشر من شهر أغسطس، في مدينة جدة، وهند مباشرة في إلقاء القبض عليه قام المطلوب عبدالله الشهري بتفجير نفسه عن طريق حزام ناسف أدى الى وقوع الكثير من الإصابات في صفوف المواطنين.

اسماء ضحايا تفجير جدة

بعد حادثة جدة في صباح يوم الجمعة وهو قيام عبدالله الشهري بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه أدى الى وقوع العديد مما ادى الى مقتله ووقوع الكثير من الإصابات، تعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الأمن، وذلك بأصابات مختلفة ، وتم نقلهم مباشرة الى المشفى لتلقي العلاج.

في صباح يوم الجمعة أعلنت الحكومة السعودية عن مقتل عبدالله الشهري، وذلك بعد مطاردته، مما قام المدعو عبدالله الشهري بتفجير نفسه عن طريق حزام ناسف أدى الى هلاك نفسه، ووقوع الكثير من الإصابات من المواطنين وثلاثة من رجال الأمن .