فيديو: مقتل مواطن سعودي أثناء وجوده في تونس على يد شقيق زوجته ،شهدت الشوراع التونسية وفي مدينة بنزرت حادث أليم وموجع لكافة الشعب السعودي وذلك بعد ييان السفارة السعودية بتونس عن تأكيد الخبر ،كما أوضحت أن الفقيد قتل على يد شقيق زوجته والتي هي من تونس مؤكداً الى أن المحاكم التونسية تقوم باهتمام بالنظر في القضية من أجل معاقبة المجرم.

مقتل مواطن سعودي أثناء وجوده في تونس

انتشرت في الاوقات الاخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو مقتل مواطن سعودي في مدينة بنزرت التونسية على يد شقيق زوجته التونسية وذلك بتاريخ ال10 من شهر أغسطس لعام 2022م ،وذلك الحادث الأليم والمروع الذي قام به الشاب على ذبح المواطن السعودي في الشارع وأمام الناس مما أثار موجة من الصدمة والذعر في نفوس الشعب التونسي وسريعاً ما حضرت السلطات التونسية.

فيديو: مقتل مواطن سعودي أثناء وجوده في تونس على يد شقيق زوجته

تداول الكثير من رواد ونشطاء السوشيال ميديا حادث أليم شهدته دولة تونس وهو مقتل مواطن سعودي على يد شقيق زوجته التونسية ،كما أكدت السفارة الى الاستعداد الكامل لنقل جثمان الفقيد الى السعودية بالإضافة الى تأكيد مصادر إعلامية تونسية أن القاتل شاب يبلغ من العمر 40 سنة حيث قام بطعنه عدة طعنات ومن ثم استكمال جريمته بالذبح أمام الناس قرب مدخل مدينة العتيقة.

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مقتل مواطن سعودي في تونس

كما ذكرنا مسبقاً عن تفاصيل مقتل المواطن السعودي بالإضافة الى تصريح القاتل بأن السبب هو دافع الشرف ،بالإضافة الى أن المواطن السعودي مقيم في قطر وتعرف على زوجته التونسية في السعودية وتزوجا عرفي وبالسر وجمعتهم لقاءات سرياً ،بالإضافة الى إفادة بعض المصادر بأن القاتل كان يعمل عسكري ومتقاعد وتحدثت مصادر إعلامية في تونس عن تحريض أصدقاء القاتل بقتله للشرف.

فيديو: مقتل مواطن سعودي أثناء وجوده في تونس على يد شقيق زوجته بالإضافة الى الحديث المتداول عن تحريض أصدقاء القاتل بسبب ممارسة أخته للجنس مع رجل أجنبي ،مما أثارت الحادثة موجة من الصدمة والحزن في قلوب الشعب التونسي والسعودي.