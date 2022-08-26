مقتل مواطن سعودي على يد حراس أمن فندق بالمغرب

تلقت سفارة المملكة العربية السعودية في المملكة المغربية الشقيقة من الجهات المغربية المختصة نبأ اعتداء على مواطن سعودي من قبل مجموعة من الأشخاص تسببت في وفاته، بعد شجار بينهم، بينما كان المواطن سعودي في مدينة الدار البيضاء المغربية.

تفاصيل الهجوم

حرصاً على مصلحة حكومة المملكة العربية السعودية بالنسبة للمواطنين في الخارج، تود السفارة أن توضح أنها تابعت تفاصيل الحادث المأساوي منذ وقوعه مع الجهات المغربية المختصة، وبالتالي تبين أن المتوفى قتل على يد شخص. مجموعة من حراس الأمن الذين عملوا في الفندق الذي يقيم فيه المواطن السعودي بمدينة الدار البيضاء.

وهذه القضية هي قيد التحقيق

وأكدت السفارة أن القضية ما زالت قيد التحقيق من قبل النيابة المغربية، عقب القبض على المعتدين لاستكمال التحقيق، مؤكدة أنها تتابع مجريات القضية مع الجهات المغربية المختصة باهتمام كبير، وأنها قامت بذلك. الثقة الكاملة بالعدالة المغربية.

وأشارت السفارة إلى أنها تقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات المغربية المختصة لنقل جثمان المتوفى – رحمه الله – إلى المملكة بعد القيام بالإجراءات اللازمة.