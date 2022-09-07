مقتل وفاء الغامدي على يد زوجها في جدة بالفيديو ، أصبحت السعودية اليوم على خبر مقتل المعلمة وفاء الغامدي التي تسكن في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية فقد انتشر خبر حول مقتل المعلمة وفاء الغامدي على يد زوجها يوم الثلاثاء الماضي 6/9 2022، فقد شكل أحداث جريمة مقتل المعلمة وفاء الغامدي بدا كبيرة في حي الصفا مما أثار استدعاء رجال الأمن إلى التواجد في المكان على الفور وإلقاء القبض على زوجها الجاني.

حقيقة مقتل المواطنة وفاء الغامدي في جده

تعرضت المعلمة وفاء الغامدي إلى الغدر من قبل زوجها في مدينة جده يوم الثلاثاء الماضي وتم القبض على الجاني وما زالت عمليات البحث عن هذه القصة متواصلة فقد تعرضت المعلمة وفاء الغامدي إلى الغدر من قبل زوجها عبد الرحمن الغامدي في الطعن بما يقارب بثمانيه عشرة طعون أمام أولادها في المطبخ زياد عبد الرحمن في حي الصفا بجده، وهذه الجريمة هي جريمة بشعة وتم القبض على الجاني من قبله رجال الأمن في المملكة العربية السعودية.

من هو قاتل المعلم وفاء الغامدي في جده

تعرضت المعلمة وفاء الغامدي التي تسكن في مدينة جده إلى الغدر من قبل زوجها يوم الثلاثاء الموافق 6/9 2022ميلادي، فقد تعرضت المعلمة إلى القتل من قبل زوجها الجاني عبد الرحمن الغامدي بالطعن بثمانيه عشر أمام أولادها، أن زوجها يشتغل حارس أمن ووالد زوجته وفاة هو من دبر له العمل وقد تعرضت للمشاكل مع زوجها مما اضطرت إلى الخلع سبب مشكلة الفلوس.

سبب مقتل وفاء الغامدي

القاتل هو من قرية الحلية من بالجرشي، وزوجته الذي قتلها هي وفاء سليمان الغامدي من قرية جبر في بالجرشي وتعرضت لطعن بثمانيه عشر طعنه في جميع أجزاء جسمها وبعد أن تأكد زوجها أنها ماتت خرج من عندها وفتح باب المطبخ ليخرجها.

تعرضت المرأة السعودية الخمسينية من العمر إلى الغدر من قبل زوجها رياض عبد الرحمن الغامدي حيث كانت الجريمة في المطبخ فأقدم زوجها على إقفال باب المطبخ عليها وتصفيتها وبعد أن تأكد أنها ماتت خرج من عندها وفتح الباب ليراها مقتولة على الأرض.