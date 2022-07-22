مقرب من هشام سليم يكشف تدهُور صحته بعد إصابته بالسرطان

يبدو أن الفنان المصري هشام سليم يريد أن تكون حالته الصحية بعيدة عَنّْ أعين الإعلام، لأنه يريد فرض الخصوصية، خاصة أنه أعلن إصابته بالسرطان وسط ضجة كبيرة من جمهُوره.

وسط الغموض الذي يلف حالة هشام سليم الصحية، كشف مصدر مقرب منه أن صحته تتدهُور هذه الأيام بسبب مرض السرطان، موضحا أنه بدأ جلسات العلاج الكيميائي فِيْ الفترة الماضية برقابة صارمة. . متخصص فِيْ هذا الأمر.

وأشار المصدر إلَّى أن أسرته تفرض حالة من السرية الشديدة على حالته الصحية، إذ لا يريد التفاوض على مرضه فِيْ مواجهة انتشار شبكات التواصل الاجتماعي التي يحصل منها البعض على أرباح دون إشراف، وأشار إلَّى أن ذلك نشأ الأمر عَنّْ قرار هشام سليم نفسه الذي رفض نشر أخبار مرضه فِيْ العموم.

بالعودة إلَّى نقابة المهن التمثيلية للاطمئنان على الحالة الصحية لهشام سليم، أفادت نهال عَنّْبر، المسؤولة عَنّْ الملف الطبي للنقابة، أنه لم يسمع عَنّْه بسبب قراره هُو وعائلته بعدم الحديث عَنّْ مرضها. لا على الإطلاق، فقد أكد فِيْ اتصال خاص لـ “العرب اليوم” أنه حاول التواصل مع العديد من الزملاء. فِيْ النقابة قد يعرف شخص ما معلومات عَنّْه أو عَنّْ حاجته للذهاب إلَّى المستشفى والعَنّْاية بعلاجه، ولكن لا أحد. يعرف شيئا عَنّْه.

وأشارت نهال عَنّْبر إلَّى أنها لا تحاول انتهاك ما قررته أسرة هشام سليم، لأن هذه خصوصية يجب احترامها.

وكان هشام سليم قد أعلن فِيْ وقت سابق عَنّْ إصابته بمرض السرطان، مبينًا أنه يعالجها برضا كامل، قائلاً فِيْ تصريحاته “الحمد لله أنا بصحة جيدة ومرتاح بحكَمْ الله وقدر وأنا مقيم حاليًا”. فِيْ مدينة العين السخنة.

وكان آخر عمل لهشام سليم هُو مشاركته فِيْ فِيْلم “موسى” مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، بالإضافة إلَّى ظهُوره فِيْ دراما رمضان قبل آخرها من خلال مسلسل “Counter Attack”، حيث غاب عَنّْه منذ ذلك الحين. من العمل الفني. .