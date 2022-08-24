مقررات دراسية لن تُطبع ورقيًا ومتاحة عبر مدرستي فقط

وقالت الأخصائية في الشؤون التعليمية لطيفة الدليحان، إن هناك دورات لن تُطبع على الورق، وستكون متاحة عبر منصة مدرستي.

الدورات

وتابع الدليحان، في تغريدة له على تويتر، أن الدورات التي لم تتم طباعتها على الورق هي من المعدل الرابع إلى الثالث

تلاوة القرآن – التربية الفنية – المهارات الحياتية والرقمية

في المرحلة الثانوية الأولى

ترجمة – لغة عربية – تقنية رقمية – تفكير نقدي

بالنسبة للمرحلة الثانوية الثانية، ستكون الدورات

فنون – توحيد – مهارات ثقافية وصحية

ساعات العمل

فتحت أكثر من 33500 مدرسة أبوابها لساعات عمل المشرفين التربويين بالإدارات التربوية وموظفي مكاتب التعليم والهيئات التعليمية والإدارية للمراكز التعليمية، للعمل بعد الاستمتاع بالإجازة الصيفية، استعدادًا ل استقبال أكثر من 5 ملايين طالب الأحد المقبل لبدء العام الدراسي الجديد، بعد أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإعداد المدارس لجميع مستويات التعليم في التعليم العام والتعليم الخاص ومعاهد وبرامج التعليم المستمر.

فيما أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد الهوية المرئية لبدء العام الدراسي الجديد 1444 هـ تحت شعار “العالم في انتظاركم”. احتفل بالعودة للدراسات لدى الطلاب، وحثهم على حضور فصولهم في اليوم الأول من الدراسة بكل حيوية ونشاط وجدية.