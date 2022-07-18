مقرمش يا خيار… طريقة عمل مخلل الخيار السريع هِيْفضل مقرمش لأخر واحد أفضل من المحَلْات والمطاعم

خيار مخلل، تعتبر المخللات من أفضل المقبلات التي يجب تناولها على المائدة بجوار أي نوع من أنواع الطعام المختلفة، مثل اللحوم والخضروات المطبوخة والشواء وما إلى ذلك، والخيار المخلل من بين أنواع المخللات والمقبلات السريعة التي يشتهر بها كثير من الناس تفضل خاصة فِيْ طعام العزامات او على الفطور بجانب الفول والفلافل.تتساءل الكثير من النساء ما هِيْ الطريقة الأكثر نجاحا لتحضير مخلل الخيار، وسنشرح كيفِيْة عمل مخلل خيار لذيذ ومقرمش أفضل من المتاجر.

خيار مخلل

كيلو من الخيار الصغير والفاخر.

ربع كوب خل أبيض.

ملعقتان كبيرتان من الملح الناعم.

الماء المغلي والبارد.

أربع فصوص ثوم.

خمس أوراق لورا.

خطوات تحضير مخلل الخيار

نبدأ بغسل الخيار جيدًا بالماء لإزالة الشوائب.

ضعي الخيار بعد أن يجف فِيْ وعاء زجاجي جاف وضعي به فصوص الثوم.

نضع الملح فِيْ قدر الماء المغلي وقلبي حتى يذوب الملح ثم نضيف الخل ونقلب الخليط.

يُسكب هذا المزيج فوق الخيار حتى يتم تغطية الخيار بالكامل بهذا الخليط.

ضع قطعة من ورق البرشمان فوق الخيار وقم بتغطية البرطمان بإحكام.

يُترك لمدة يومين فِيْ درجة حرارة الغرفة ويكون جاهزًا للتقديم.

طريقة عمل مخلل خيار سريع ولذيذ

كيلو خيار صغير.

ربع كيلو فلفل حار.

4 ملاعق كبيرة ملح.

3 فصوص ثوم.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الحَلْبة.

5 فصوص هِيْل

نصف كوب خل أبيض.

ساق الكرفس.

4 ورق سبيكة.

لترات من الماء المغلي.

خطوات لتحضير مخلل الخيار السريع