مقشر البشرة الدهنية المنزلي لتقشير وإزالة الجلد الميت والدهُون الزائدة لبشرة زي القشطة

تعد البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة التي تحتاج إلى تقشير، ولهذا نقدم لك قناعًا طبيعيًا وآمنًا، وهُو عبارة عن مزيج من مجموعة من المواد الطبيعية مثل السكر والعسل الأبيض والنشا وكريم الجليكوليد ودقيق الشوفان. هذا ماسك طبيعي ننصح جميع الفتيات والنساء باستخدامه لأن البشرة الدهنية تحتاج إلى تقشير، يساعد هذا القناع على إزالة جميع الخلايا من الطبقة السطحية للجلد الميت وبالتالي يجدد خلايا الجلد، ويساعد على تنظيف البشرة من الإزالة. . الرؤوس السوداء التي تتشكل بسبب الدهُون والزيوت المتراكَمْة فِيْ الجلد مما يتسبب فِيْ غلق المسام فِيْ الجلد فِيْبدو الوجه أسود وبدون جمال، وهذا القناع يحفز زيادة نسبة الكولاجين الذي يظهر الوجه عند أصغر سنًا، ويسبب أيضًا ظهُور التجاعيد والترهلات، ويساعد هذا القناع على تنشيط الدورة الدموية، ويحسن ويوحد لون البشرة ويعمل عن طريق القضاء على جميع البقع والتصبغات الناتجة عن حرق الشمس، وبالتالي يترك القناع الجلد ناعم جدا وشفاف ويعمل على تفتيح وتبييض الوجه ومن الضروري تقشير البشرة من خلال التقشير الكيميائي لاحتوائه على مواد ضارة تسبب تغير لون البشرة وانتفاخ الوجه واحمرار الجلد والتهابات الجلد. . هذا القناع الذي تتوافر مكوناته فِيْ كل منزل، متوفر بأسعار رمزية، وتحضيره سهل وسريع.

مكونات قناع للبشرة الدهنية

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر

ربع كوب ماء دافئ صغير الحجم

ملعقتان من العسل الأبيض

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة صغيرة من كريم جليسوليد

ثلاث ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان

أربع ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من الترمس المطحون

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الخيار

طريقة عمل ماسك لتقشير البشرة الدهنية