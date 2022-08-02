مقشر الشفايف المنزلي لتقشير الجلد الميت وتوريد الشفايف طبيعي فِيْ دقائق

تلجأ الكثير من الفتيات إلى الذهاب إلى مراكز التجميل التي تعمل على حَلْ العديد من المشاكل التي تعاني منها الفتيات، وهِيْ من المشاكل الرئيسية التي تعاني منها الكثير من الفتيات، وهِيْ مشكلة الشفاه المتعلقة بهن، ومنها وجود الجلبة فِيْ الجلد. الشفاه. وجودها فِيْ لون الأظافر مما يسبب العديد من المواقف المحرجة حيث يتم استخدامها. يوجد بالمراكز بعض الأدوات والأدوات التي تجعل الشفاه جميلة وجذابة، حيث تعتبر هذه الطريقة من الطرق الباهظة الثمن التي تتطلب تكلفة عالية فِيْ الإنفاق. يمكننا استخدام وصفات طبيعية بديلة أخرى تعمل على جعل الشفاه تبدو جميلة وتقشيرها وتغذيتها بأفضل طريقة ممكنة، وهناك العديد من الوصفات التي يستخدمها The Natural لتنعيم وتقشير الشفاه وجعلها تبدو جميلة.

المكونات اللازمة لعمل وصفة لتقشير الشفاه

مقطورة كبيرة دلو السكر

ملعقة كبيرة بنجر مشكل.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة لتقشير وتقشير الشفاه