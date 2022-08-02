مقشر الشفايف المنزلي لتقشير الجلد الميت وتوريد الشفايف طبيعي فِيْ دقائق

تلجأ الكثير من الفتيات إلى الذهاب إلى مراكز التجميل التي تعمل على حَلْ العديد من المشاكل التي تعاني منها الفتيات، وهِيْ من المشاكل الرئيسية التي تعاني منها الكثير من الفتيات، وهِيْ مشكلة الشفاه المتعلقة بهن، ومنها وجود الجلبة فِيْ الجلد. الشفاه. وجودها فِيْ لون الأظافر مما يسبب العديد من المواقف المحرجة حيث يتم استخدامها. يوجد بالمراكز بعض الأدوات والأدوات التي تجعل الشفاه جميلة وجذابة، حيث تعتبر هذه الطريقة من الطرق الباهظة الثمن التي تتطلب تكلفة عالية فِيْ الإنفاق. يمكننا استخدام وصفات طبيعية بديلة أخرى تعمل على جعل الشفاه تبدو جميلة وتقشيرها وتغذيتها بأفضل طريقة ممكنة، وهناك العديد من الوصفات التي يستخدمها The Natural لتنعيم وتقشير الشفاه وجعلها تبدو جميلة.
المكونات اللازمة لعمل وصفة لتقشير الشفاه
- مقطورة كبيرة دلو السكر
- ملعقة كبيرة بنجر مشكل.
- ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة لتقشير وتقشير الشفاه
- أولاً عليك تحضير طبق صغير ووضع ملعقتين كبيرتين من السكر فِيْه وإضافة ملعقة كبيرة من جذر الشمندر وتقليب هذه المكونات جيداً حتى تحصل على قوام متجانس من السكر والشمندر.
- بعد خلط السكر مع الشمندر، أضيفِيْ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند لترطيب الشفاه وقلبي هذه المكونات جيدًا حتى تتماسك.
- بعد الحصول على هذه الوصفة، ضعي هذه الوصفة السحرية على شفتيك، وأثناء تطبيق هذه الوصفة، يجب أن تفركي شفتيك جيدًا بهذه الوصفة حتى تتخلصي من القشور والجلد الميت على شفتيك. بعد تقشير جيد، اترك هذه الوصفة. على الشفاه لمدة خمس عشرة دقيقة.
- بعد ذلك، افركي هذه الوصفة حتى تزول البقايا، ثم اغسلي شفتيك جيدًا بالماء.
- بعد غسلها بالماء ستحصلين على نتيجة رائعة، وعليك تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات فِيْ الأسبوع وستحصلين على شفاه زهرية جميلة وستظهر بطريقة رائعة وجذابة ستفعلها بدون أي وصفة أخرى. التي تجعل الشفاه مشققة ومتشققة لذلك علينا استخدام هذه الوصفة الآمنة.