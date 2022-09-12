مقشر القدمين الصاروخي لتقشير الجلد الميت وتنعيم الكعب والقدمين

تعتمد معظم الفتيات والسيدات على التقشير الكيميائي للقدم لتنعيم كعب القدم وأيضًا على الكريمات الصناعية التي تباع فِيْ المتاجر والأسواق التجارية بأسعار مرتفعة والتي فِيْ الواقع تزيل قشرة القدمين ولكن لفترة وجيزة. الفترة التي تعود بعدها القشرة إلى القدمين، ومن بين الأسباب التي تجعل هذه القشرة تعرض القدمين للجفاف وقلة الرطوبة خاصة فِيْ فصل الشتاء، كَمْا أن المشي بدون حذاء يزيد من ظهُور التشققات التي تسبب الانزعاج وعدم الراحة للقدمين. الفتيات والسيدات والفوري وهِيْ عبارة عن وصفة من الجلسرين وزبدة الشيا تعمل على تفكيك كعب القدمين من القشرة وإزالة التشققات وتعمل على ترطيب القدمين لأن هذه الوصفة تتكون من الجلسرين وزبدة الشيا والفازلين واللبن. وجوز الهند. الزيت متوفر فِيْ جميع المتاجر بأسعار رمزية تناسب جميع الناس، هذه الوصفة تعمل على تليين القدمين بشكل رائع.

ما هي مكونات وصفة لتقشير وتنعيم القدمين

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من الجلسرين

ثلاث ملاعق كبيرة من زبدة الشيا

ملعقتان صغيرتان من الفازلين

ملعقة صغيرة من الزبادي.

ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون

ملعقتان زيت زيتون

ملعقتان صغيرتان من عصير الخيار

ما هي طريقة عمل خليط لتقشير وتنعيم القدمين