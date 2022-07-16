مقشر القهُوة الجبار لتقشير الخلايا الميته والبقع الداكنة فِيْ الركب والأكواع لن تصدقي النتيجة مذهله

من المعروف أن منطقة الركبتين والأكواع من مناطق الجسم شديدة السواد، وهذا أمر مزعج لمعظم الفتيات لأن لون هذه المناطق يختلف عن باقي الجسم. الجسم، وعادة ما يظهر هذا اللون لأن الركبتين والمرفقين لا يتم تنظيفهما أو تقشيرهما باستمرار، لذلك يوصى دائمًا باستخدام مقشر مرة واحدة فِيْ الأسبوع حتى يتم التبييض، وأن يكون جلد هذه المناطق سميكًا وله قوام خشن نتيجة تراكَمْ الخلايا الميتة عليها بشكل كبير وملاحظ، يتم استخدامه فِيْ هذه المناطق حتى يتم تبييضها، وعند استخدام كريم تفتيح لن نحقق النتيجة المرجوة ولا يساعد على تفتيحها عند كل شيء، وإلا فإنه يمكن أن يتلف الجلد من المواد الكيميائية الموجودة فِيْه، لكننا صادفنا عددًا من الفتيات الأخريات يلجأن إلى استخدام الدعك الجاهز الذي يباع فِيْ كل الأسواق ولكنه أيضًا ضار ولا يساعد فِيْ تقشير الركبتين والمرفقين.

مزيج القهُوة لتبييض وتقشير الركب والأكواع

ملعقة كبيرة من القهُوة سريعة الذوبان.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند.

كيفِيْة صنع مزيج القهُوة لتبييض وتقشير ركبتيك ومرفقيك