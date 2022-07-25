مقشر القهُوة المبهر لتبييض وشد البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه من أول استعمال

يعد وجود الكلف والبقع الداكنة على الجلد من أكثر الأمور المزعجة لكثير من النساء والنساء، حيث أنه يسبب الإحراج والإحراج، وقد أصبح أكثر من طريقة لإنهاء كل هذه المشاكل الجلدية، ولكنه لا يعطي. النتائج المرجوة، ولكن ها أنت هنا مقشر القهُوة للسيدات للبشرة والوجه والذي له فوائد عديدة للبشرة لكونه يحتوي على مكون القهُوة المليء بالعديد من الفوائد، حيث تحتوي القهُوة على مضادات الأكسدة مما يعني أن يحافظ على خلايا الجلد بصحة جيدة، لذلك سنشرح فِيْ هذا المقال خطوات تحضير مقشر القهُوة بطريقة سهلة.

مكونات مقشر القهُوة للوجه والبشرة

تتساءل الكثير من النساء عن المكونات اللازمة لتحضير مقشر القهُوة للوجه والبشرة، والتي تعيد الحيوية والنضارة للبشرة، لأن القهُوة تحتوي على فِيْتامين B3، وهُو من أهم الفِيْتامينات للبشرة، وإليك أهمها منها. المكونات التي نحتاجها فِيْ وصفتنا.

ملعقة كبيرة نشاء وطحن.

ربع كوب عصير ليمون طازج.

ربع كوب زيت جوز الهند البكر.

ملعقة كبيرة من ماء الورد لترطيب البشرة.

طريقة تحضير مقشر القهُوة للوجه فِيْ المنزل

بعد التعرف عليك فِيْ النقاط السابقة عن أهم المكونات التي نحتاجها، سنشرح لك كيفِيْة تحضير مقشر القهُوة والذي يضمن نتائج فعالة ومضمونة لتفتيح وتبييض البشرة وإزالة البقع الداكنة. وتان

ضعي ملعقة كبيرة من النشا فِيْ وعاء ثم أضيفِيْ ربع كوب من عصير الليمون وقلبي جيداً حتى يتجانس.

ثم ضعي ربع كوب من زيت جوز الهند واستمري فِيْ تقليب كل هذه المكونات جيدًا حتى تمتزج جميع هذه المكونات تمامًا وتكون الوصفة جاهزة للاستخدام.

اشطفِيْ وجهك من أي أوساخ أو أتربة، وجففِيْه جيدًا بالماء، ثم ضعي المزيج على وجهك واتركيها لمدة ربع ساعة، ثم دلكي المزيج على بشرتك حتى يدلك المزيج على بشرتك ويسقط. .

ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ، ونضع بعض ماء الورد بعد الخليط لترطيب الوجه والبشرة، وستلاحظين بشرة ناعمة وسلسة.

كَمْا ذكرت فِيْ المقال كيفِيْة عمل مقشر القهُوة لتبييض الوجه، فالفتيات نحتاج إلى تقشير البشرة ويمكن عمل ذلك بالقهُوة، يمكن صنع خليط القهُوة المذكور فِيْ المقال بحيث يصبح الجلد أبيض. وسلس.من الاستخدام الأول. مقشر القهُوة غير ضار للبشرة ويمكن صنعه من مكونات موجودة فِيْ كل منزل لتفتيح وتنعيم البشرة وازالة السواد، لذلك يمكن وضع القهُوة على البشرة.