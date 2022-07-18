مقشر القهُوة لبشرة بيضاء كالزجاج صافِيْة بدون تجاعيد أو هالات سوداء من أول استعمال 

مقشر القهُوة للبشرة البيضاء الكريستالية، للحصول على بشرة نظيفة فِيْ وقت قصير، يمكنك استخدام قناع القهُوة السحري، حيث تساعد القهُوة، بفضل الخصائص التي تحتويها، على إزالة الغبار المتراكَمْ على الجلد فِيْ وقت قصير وسريع، ولا يؤثر سلبًا على البشرة، حيث يحب الملايين القهُوة ولا يغادرون منازلهم إلا بعد فنجان من القهُوة، يساعد على التركيز وزيادة الانتباه، ويحسن خلايا المخ، لذلك فهُو متوفر فِيْ كل منزل ويمكن استخدامه بسهُولة فِيْ التنظيف. بشرتك، لذلك سنراجع لك كيفِيْة تقشير البشرة الجافة والمتسخة بالقهُوة.

كيفِيْة عمل مقشر القهُوة للبشرة

تحصل البشرة على فوائد لا حصر لها بعد تطهِيْرها بالقهُوة. يزيل خلايا الجلد الميتة وبالتالي يقلل من علامات التجاعيد على الوجه. كَمْا أنه يزيل الغبار المتراكَمْ بين مسام الجلد، ويجعل البشرة بيضاء ومشرقة. التالي .

المكونات

ملعقتان كبيرتان من القهُوة.

2 ملاعق كبيرة من الزبادي.

كيفِيْة التحضير والاستخدام

يتعرض الجلد للغبار والأوساخ يومياً عند مغادرة المنزل مما يتسبب فِيْ سواد لون البشرة وتفاوت لونها وظهُور الهالات السوداء حول العينين، لذلك يزعج هذا الفتيات، كَمْا أنهن يرغبن فِيْ عدم الاستخدام المزعج. مستحضرات التجميل، بحيث يمكنهم الاعتماد على ماسك القهُوة لتفتيح الوجه بشكل يومي وتوديع البشرة الداكنة، وخطوات استخدامه كالتالي.

يُغسل الجلد بالماء ويُجفف بمنشفة قطنية نظيفة.

ثم يتم خلط القهُوة واللبن فِيْ وعاء.

انشر قناع القهُوة على الجلد مع الفرد ببطء لمدة عشر دقائق.

بمجرد انقضاء الوقت، يتم تنظيف بشرة القناع.

يجب ترطيب البشرة بمرطب مناسب لنوع البشرة.

يمكن استخدام هذا القناع كروتين يومي.

القهُوة وزيت الزيتون لتبييض البشرة

1 ملعقة قهُوة كبيرة.

ملعقة صغيرة من السكر.

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

كيفِيْة التحضير والاستخدام