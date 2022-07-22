مقشر القهُوة لبشرة بيضاء كالزجاج صافِيْة بدون تجاعيد أو هالات سوداء من أول استعمال

تعتبر عملية تقشير البشرة من أهم الأمور التي تحافظ على البشرة نظيفة وصحية. لها مظهر أنثوي وجذاب. تشمل عملية التقشير إزالة الخلايا الميتة وتحفِيْز الجلد على إنتاج خلايا جديدة، بحيث تبدو البشرة ناعمة وخالية من أي عيوب، وخاصة التجاعيد وعلامات التقدم فِيْ السن مما يقلل من إفرازها، وبالنسبة للدهُون، تحافظ على مظهر الجلد، ويجعلها تبدو ناعمة ورقيقة، وإليك وصفات لتقشير البشرة بمسحوق القهُوة

مقشر القهُوة للبشرة البيضاء الكريستالية

القهُوة وزيت جوز الهند للتقشير

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق القهُوة.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

1 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض الخام.

كيف تستعد

ذوبي زيت جوز الهند، وضعيه فِيْ وعاء فِيْ حمام ماري، حتى يصبح سائلاً.

اخلطي القهُوة وزيت جوز الهند جيدًا حتى تمتزج جيدًا.

أضيفِيْ ملعقة كبيرة من العسل الأبيض إلى الخليط الناتج مع التقليب المستمر حتى تحصلي على قناع متجانس.

بعد غسل وجهك بالماء والغسول المناسب، وزعي القناع على وجهك، ولا تنسي تطبيقه على منطقة الرقبة.

انتظري 30 دقيقة أو حتى يجف القناع تمامًا على بشرتك.

ابدأ بفرك القناع على بشرتك بحركات دائرية لطيفة لبضع دقائق.

اشطف بشرتك بالماء البارد.

رطبي بشرتك بأي سيروم أو مرطب مناسب لنوع بشرتك.

احرصي على تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين فِيْ الأسبوع (للبشرة الدهنية) ومرة ​​فِيْ الأسبوع للبشرة الجافة والمختلطة.

وصفة القهُوة والسكر لتبييض البشرة

3 ملاعق كبيرة من القهُوة.

أضف ملعقتين كبيرتين من بذور العنب أو زيت الجوجوبا.

ملعقة كبيرة سكر بني.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا.

كيف تستعد