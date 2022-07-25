مقشر القهُوة لبشرة بيضاء كالزجاج صافِيْة بدون تجاعيد أو هالات سوداء من أول استعمال

مقشر القهُوة للبشرة البيضاء الكريستالية، يعتبر التقشير روتينًا يجب على جميع الفتيات اتباعه، حيث يحتاج الجلد إلى التقشير المستمر لإزالة الخلايا الميتة وظهُور خلايا جديدة تساهم فِيْ تفتيح لون البشرة. خاصة أن البشرة تتعرض للغبار والأوساخ بشكل يومي، لذلك من الضروري إبقائها نظيفة، وكريمات التفتيح تلحق الضرر بالجلد وتزيد من ظهُور حب الشباب والرؤوس السوداء، لذلك سوف نوضح لك كيفِيْة تبييض البشرة . مع القهُوة.

مقشر القهُوة للبشرة البيضاء الكريستالية

تستخدم القهُوة لتفتيح لون بشرة الوجه والجسم كله فِيْ وقت قصير، وتساعد على إزالة الغبار داخل مسام الجلد، كَمْا تزيل خلايا الجلد الميتة، وتعيد نضارة ومرونة البشرة. هذه الوصفة مقدمة من المكونات التالية.

المكونات

ملعقة من القهُوة.

1 ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

كيفِيْة تحضير مقشر القهُوة للبشرة البيضاء الكريستالية

تظهر البقع الداكنة حول العينين نتيجة ضعف الجسم، حيث تظهر على جوانب الوجه التي تجعل البشرة داكنة، وكذلك على المناطق الحساسة من الجسم. تنزعج الفتيات والنساء من ظهُور هذه الأماكن. ، وأنت تبحثين عن ماسك للوجه مصنوع فِيْ المنزل يعيد النضارة والبياض والتوهج الطبيعي للبشرة، والقهُوة من أفضل ماسكات الوجه المناسبة لجميع أنواع البشرة. لذلك، يمكن الاعتماد عليه كروتين يومي لتطهِيْر البشرة باتباع الخطوات التالية.

الخطوة الأولى هِيْ أن تقوم الفتاة بتنظيف بشرتها بماء نظيف ومنشفة.

ثم يخلط الحَلْيب والقهُوة وعصير الليمون فِيْ وعاء.

يتم توزيع ماسك القهُوة على البشرة مع تدليك لمدة خمس دقائق، حيث يساعد التدليك على إزالة خلايا الجلد الميتة.

اتركي القناع على البشرة لمدة ربع ساعة.

ثم يتم غسل الجلد وتجفِيْفه وترطيبه باستخدام مرطب مناسب.

فوائد قناع القهُوة للبشرة