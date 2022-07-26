مقشر القهُوة للوجه سيجعل بشرتك شابة حتي لو كان عمرك فوق 60 بشرة صافِيْة وخالية من اي تجاعيد

مقشر القهُوة للوجه، للقهُوة المطحونة العديد من الفوائد للبشرة، حيث أنها تحتوي على مادة الكافِيْين التي تعزز إنتاج الكولاجين، وهِيْ المادة المسؤولة عن شد الجلد وتصحيح مظهره، والفائدة الرئيسية للقهُوة هِيْ أنها تعمل على تفتيح البشرة. الجلد عن طريق التقشير لإزالة الخلايا الميتة وتنشيط الجلد لإنتاج خلايا جديدة، مما يمنح البشرة الحيوية والنضارة المطلوبة.

مقشر وجه القهُوة

المكونات

3 ملاعق كبيرة من مسحوق القهُوة.

ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض البكر.

كيف تستعد

اخلطي مسحوق القهُوة مع العسل الأبيض جيدًا حتى تمتزج معًا وتشكل عجينة متماسكة.

اغسلي بشرتك بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك، ثم جففِيْها بالتربيت عليها.

انشر القناع على بشرتك، ثم انتظر ربع ساعة.

ابدأ بتدليك بشرتك فِيْ حركات دائرية لطيفة لبضع دقائق، ثم اشطف بشرتك بالماء الفاتر.

كرري هذه الوصفة مرة أو مرتين فِيْ الأسبوع لأفضل نتيجة ممكنة.

وصفة من القهُوة والبيض لتبييض البشرة

المكونات

ملعقتان كبيرتان من القهُوة.

بيضة.

كيف تستعد

اخلطي القهُوة مع البيضة بعد خفقها جيدًا، حتى تحصلي على مزيج متجانس من القوام.

انشر القناع على بشرتك، ثم اتركه لمدة ثلث ساعة أو حتى يجف تمامًا.

دلكي بشرتك جيدًا بحركات دائرية باستخدام أصابعك، ثم اشطفِيْ بشرتك بالماء وغسول مناسب.

رطب بشرتك بمصل أو كريم مناسب لنوع بشرتك.

تأكد من تطبيق هذه الوصفة مرة أو مرتين فِيْ الأسبوع وستلاحظ أن بشرتك أصبحت أكثر صفاءً ونعومة من ذي قبل.

جل القهُوة والصبار لتقشير البشرة 1-

ملعقتان كبيرتان من مسحوق القهُوة.

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار.

كيف تستعد

اخلطي القهُوة مع جل الصبار فِيْ وعاء بحجم مناسب، وحركيهما جيدًا حتى تحصلي على قناع متجانس.

ضعي القناع جيدًا على بشرتك (الوجه والرقبة)، ثم اتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

دلكي بشرتك بحركات دائرية، ثم اشطفِيْها بالماء البارد (لإغلاق مسام بشرتك).

كرري هذه الوصفة مرة أو مرتين فِيْ الأسبوع للتخلص من الخلايا الميتة، وستحصلين على بشرة بيضاء حتى تبدو ناعمة وجذابة.

هناك طريقة أخرى لتقشير البشرة بشكل طبيعي فِيْ المنزل باستخدام ماسك الجيلاتين، يمكنك مزج ملعقة كبيرة من الجيلاتين مع ملعقتين كبيرتين من الحَلْيب مع زيت اللافندر، ويتم تسخين هذه المكونات فِيْ حمام مائي، ثم يترك الخليط حتى يبرد. ونضع المزيج على الجلد ونتركه يجف لمدة ربع ساعة موافق