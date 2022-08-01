مقشر القهُوة والسكر للوجه يزيل الجلد الميت والتجاعيد نهائيا سيجعل بشرتك كبشرة الأطفال 

يعتبر مقشر الوجه بالقهُوة والسكر من أسهل الوصفات الطبيعية المصنوعة منزليًا والتي يمكن استخدامها بسهُولة، وبعد هذه الفقرات سنشرح كيفِيْة تحضيرها واستخدامها وتطبيقها بكل سهُولة للاستفادة من المكونات المختلفة للوصفة. • القهُوة وباقي المكونات الطبيعية ويمكن الوثوق بها كواحدة من الوصفات الأساسية التي تعمل على تقليل تصبغ البشرة وجعلها ناعمة ونضرة وخالية من التجاعيد.

مقشر القهُوة والسكر للوجه

تبييض البشرة بالقهُوة نحن نتبع أفضل خلطات التبييض وأكثرها فعالية باستخدام المكونات التالية

المكونات

ملعقة قهُوة

السكر

ملعقة كبيرة كركَمْ

ملعقة كبيرة من الليمون

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة زيت زيتون.

كيف تستعد

من الضروري استخدام وعاء مناسب لخلط المكونات المختلفة.

يجب خلط النشا والكركَمْ جيدًا.

أضيفِيْ جميع المكونات للحصول على قناع ناعم يسهل وضعه على البشرة.

يتم تنظيف البشرة قبل وضع الخليط على الوجه.

ضعي القناع مرة أو مرتين فِيْ الأسبوع.

مدة الخليط على الوجه حوالي عشر دقائق.

وصفة القهُوة والزبادي لتقشير الوجه

من أشهر خلطات القهُوة المميزة التي يمكن استخدامها لتفتيح البشرة بشكل طبيعي، ومن المكونات المذكورة أدناه

ملعقة من القهُوة

ملعقة كبيرة من الزبادي

ملعقة كبيرة من الليمون

ملعقة كبيرة زيت لوز.

ملعقة حَلْيب

كيف تستعد

من بين الخطوات التي يجب اتباعها ما يلي فِيْ النقاط التالية

توضع القهُوة فِيْ وعاء مناسب.

يُضاف زيت اللوز إلى القهُوة ويُحرّك.

أضيفِيْ الزبادي واستمري فِيْ تقليب المكونات.

تُضاف باقي المكونات مع التحريك جيدًا للحصول على أفضل تركيبة للخليط، والتي تكون ناعمة وسهلة التوزيع على الجلد.

ضعي الخليط على البشرة لمدة ربع إلى ثلث ساعة.

لا تظهر نتيجة التطبيق على الجلد إلا بعد شهر من استخدام هذه الصيغة.

فوائد القهُوة للبشرة

الخليط ينظف البشرة من الشوائب.

يحسن نضارة البشرة ويزيل أي تكوّن.

تعمل خلطات القهُوة المحسنة على شد الجلد وحمايته من الترهل والقضاء تمامًا على الخطوط الدقيقة على سطح الجلد.

هناك طريقة أخرى لعمل مقشر للبشرة، يمكنك عمل خليط مكون من ملعقة كبيرة من الجيلاتين مع حبتين من الفحم، يتم سحق الحبوب، وإضافة ملعقة كبيرة من الماء الساخن، وخلط المكونات معًا، ثم يتم خلط الخليط. يوضع على الجلد ويترك حتى يجف تماماً على الجلد، ثم تكرر الوصفة مرتين أسبوعياً