مقشر القهُوة والسكر وزيت الزيتون للوجه احصلي علي بشرة بيضاء كالزجاج صافِيْة بدون تجاعيد أو هالات سوداء

مقشر للوجه بالقهُوة والسكر وزيت الزيتون، تحتاج الفتيات لعمل ماسكات سريعة للبشرة عند ذهابهن لأحداث مفاجئة أو عمل واكتشاف ظهُور سواد على البشرة أو تراكَمْ الغبار عليها، ويفضل الكثير من الفتيات أن يثقن فِيْ الطبيعي. ماسكات لا تترك علامات جانبية على البشرة، وتعتبر من أفضل الماسك الطبيعي الذي يساعد على تنظيف البشرة وتفتيح لونها بسرعة هُو القهُوة، حيث أنها تحتوي على مكونات مفِيْدة للبشرة تساعد على تطهِيْرها والتخلص منها. تظهر الأماكن الداكنة والتصبغات على البشرة، وهِيْ رخيصة الثمن ومتوفرة فِيْ كل منزل، لذا تبحث كل فتاة عن طريقة لاستخدامها فِيْ تقشير البشرة، لذا سنوضح لك كيفِيْة استخدامها فِيْ السطور التالية.

مقشر للوجه بالقهُوة والسكر وزيت الزيتون

تفتيح لون البشرة ليس بالأمر السهل، خاصة عند ظهُور التصبغات وحب الشباب على الجلد، ويحتاج الجلد إلى أقنعة تنظيف يومية للحفاظ على جمال البشرة وإشراقها، وتجنب ترك الجلد حتى ظهُور الجلد، وتصبغ الجلد، وظهُور الجلد. يمكن عمل قناع القهُوة بسرعة من خلال توفِيْر المكونات التالية.

المكونات

2 ملاعق كبيرة من القهُوة.

ملعقتان من السكر.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة تحضير مقشر للوجه بالقهُوة والسكر وزيت الزيتون

لزيادة جمال البشرة لا بد من الاهتمام بتنظيفها وإزالة الشعر، وعمل أقنعة يومية أو نصف شهرية للتخلص نهائياً من الخلايا الميتة، والقهُوة من أفضل المكونات التي تساهم فِيْ تنظيف البشرة. سريعًا، يساعد عصير الليمون على إزالة خلايا الجلد الميتة، وزيت الزيتون، والعسل الأبيض يرطب البشرة، ويمكن تحضير الوصفة باتباع ما يلي.