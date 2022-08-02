مقشر القهُوة والسكر وزيت الزيتون للوجه احصلي علي بشرة بيضاء كالزجاج صافِيْة بدون تجاعيد أو هالات سوداء

مقشر الوجه بالقهُوة والسكر وزيت الزيتون من الطرق الفعالة لتطهِيْر البشرة من الشوائب والبثور، ومقشر القهُوة طريقة طبيعية لإزالة الجلد الميت وبقايا الكلف والبثور الصغيرة التي تسبب تلاشيها وتلاشيها. مظهر غير جذاب للمرأة، حيث أن تقشير الجلد مفِيْد جدًا على المدى الطويل، لأنه يمنع الجلد من تكوين الترسبات، ويمنع ظهُور البثور والبثور مرة أخرى، ويعمل على ظهُور التجاعيد ويساعد فِيْ إظهار علامات الشيخوخة.

مقشر للوجه بالقهُوة والسكر وزيت الزيتون

يمكن الاعتماد بشكل كامل على القهُوة فِيْ تقشير البشرة وتطهِيْرها من الخلايا الميتة، ويتم تحضير الوصفة على النحو التالي

المكونات

ملعقة كبيرة من مسحوق القهُوة.

2 ملاعق كبيرة من السكر

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

عصير 3 ليمون.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

كيف تستعد

يتم خلط القهُوة والسكر والزيت وعصير الليمون والجلسرين فِيْ طبق صغير.

ثم يوضع هذا الخليط على الوجه واليدين.

ثم يتم تدليك الجلد بهذا الخليط من جميع الاتجاهات لمدة ربع ساعة.

ثم اترك الخليط يجف تمامًا.

ثم قبل غسل هذا الخليط نقوم بالتدليك مرة أخرى لمدة 5 دقائق.

ثم يشطف هذا الخليط بالماء الدافئ.

رطبي بشرتك بمرطب طبيعي للبشرة للحصول على بشرة متوهجة وجميلة.

وصفة القهُوة وماء الورد لتقشير الوجه

تعتبر طريقة تقشير البشرة بالقهُوة من أبسط طرق التقشير المنزلية التي تقدمها لكل من يرغب فِيْ الحصول على بشرة متألقة وجميلة، ويتم تحضير الوصفة على النحو التالي

المكونات

ملعقة كبيرة من حبوب البن المحمصة.

ملعقة متوسطة من السكر البني.

3 ملاعق كبيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

كيف تستعد

يتم طحن البن المحمص أولاً فِيْ المطحنة الكهربائية.

ثم توضع القهُوة المطحونة فِيْ صحن متوسط ​​الحجم.

ثم نضيف باقي المكونات إلى مسحوق القهُوة.

ثم يتم تقليبها جيدًا حتى تصبح متجانسة تمامًا.

ثم يتم تدليك الجلد بهذا الخليط لمدة ثلث ساعة متواصلة.

ثم يغسل الجلد جيدا بالماء الفاتر.

ثم كرري الوصفة مرة واحدة فِيْ الأسبوع للحصول على إشراقة ولمعان رائعين.

يمكنك عمل مقشر آخر للبشرة باستخدام دقيق الشوفان والعسل واللبن، وخلط جميع المكونات جيدًا مع بعضها البعض، ثم وضع الخليط على الجلد والرقبة لمدة ربع ساعة، ثم افرك المزيج على الجلد واغسل الجلد به. الماء الدافئ، كرري الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع للحصول على بشرة صافِيْة وخالية من التجاعيد.