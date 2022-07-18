مقشر الملح لعلاج البشرة الدهنية وشد الجلد وغلق المسام الواسعة لوجه نضر

مقشر الملح لعلاج البشرة الدهنية وشد البشرة وإغلاق المسام المفتوحة للحصول على وجه منتعش يحتاج أصحاب البشرة الدهنية إلى بذل الكثير من الجهد للعناية ببشرتهم والتخلص من الدهُون المتراكَمْة حيث أن تراكَمْ الزيوت من أكبر المشاكل الصحية التي يواجهها هؤلاء الأشخاص، حيث يحتاجون إلى إعداد روتين للعناية بالبشرة، يحتوي هذا المرهم على بعض المقشرات التي بدورها تساعد فِيْ التخلص من الدهُون بشكل طبيعي، ويفضل الكثيرون الاعتماد على استخدام المقشرات الطبيعية، والتي سنتحدث عنها فِيْ هذا المقال.

مقشر طبيعي محَلْي الصنع للبشرة الدهنية

يوجد العديد من التقشير الطبيعي الذي يمكن تحضيره بالمنزل بطريقة بسيطة مما يساعد على تزويد البشرة بالتغذية اللازمة، حيث قشر الجلد عادة..

لهذا السبب سأقدم لكَمْ مقشر الملح لعلاج البشرة الدهنية ووضع حد لمشاكلها فِيْ وقت قياسي.

مقشر الملح والبيض للبشرة الدهنية

يعتبر هذا النوع من المقشر من أفضل الوصفات التي تعمل عليها شد الجلدويساعد التبييض والملح على إزالة خلايا الجلد الميتة.

المكونات

عصير نصف ليمونة.

بياض البيضة

ملعقتان صغيرتان من ملح البحر.

طريقة

خذ وعاءًا عميقًا، ضع كل المحتويات معًا واخلط جيدًا.

يوضع المزيج على البشرة ويدلك بلطف شديد.

اتركي المقشر على البشرة لمدة عشر دقائق.

نغسل الجلد بالماء الدافئ، ثم نغسله بالماء البارد لإغلاق مسام الجلد.

يفضل استخدام مرطب بعد استخدام المقشر.

مقشرة الخيار

يعتبر الخيار من أفضل أنواع المواد الطبيعية التي تساعد على تقشير البشرة وإمدادها بالرطوبة التي تحتاجها. أغلق مسام الوجه وفتح الجلد.

المكونات

خيار متوسط ​​الحجم.

نقشرها ونقشرها بسهُولة ونضعها فِيْ طبق عميق.

نغسل الجلد بالماء ونضع عليه الخيار المبشور.

نضع الخيار المبشور على الجلد ونتركه لمدة عشر دقائق.

نغسل الجلد بالماء الدافئ، ثم نغسله بالماء البارد لإغلاق المسام.

للحصول على أفضل النتائج، يوصى بتكرار الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع.

مقشر الشوفان للبشرة الدهنية



كثير من الناس يفضلون هذا النوع من مقشر البشرة على غيرهم، وذلك بفضل حَقيْقَة أن دقيق الشوفان يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والعسل يساعد على ترطيب البشرة بشكل مثالي.

المكونات

ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان.

ملعقة صغيرة عسل أبيض.

ملعقة كبيرة زبادي.

كيف تستعد