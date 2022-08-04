مقشر قوي منزلي من القهُوة التركية لتبييض وشد وصنفرة الجسم كله من أول أستخدام

خلطة القهُوة التركية من أنجح الوصفات التي أثبتت نجاحها وفاعليتها فِيْ إزالة التجاعيد والترهلات من الجسم بالكامل، مما يساعد على شد الجلد، وكذلك الوجه، ومظهره فِيْ سن أصغر. فِيْ وقت أبكر من العمر الفعلي، كَمْا أنه يزيل خلايا الجلد الميتة لأن القهُوة تعمل كَمْقشر طبيعي وقوي للجسم، يجدد الخلايا ويساعد على تنقية المسام، وبالتالي تنشيط الدورة الدموية والعمل على تنعيم الجسم وإزالة أي بقع بنية أو الكلف والنمش وأيضاً إزالة القشور والشقوق من كعوب القدمين وجعل نسيج المرفقين والركبتين والقدمين ناعمًا كالحرير، كَمْا تعمل خلطة القهُوة التركية على تفتيح وتبييض لون الجسم، وخاصة فِيْ البشرة الحساسة. اماكن مثل الابطين والركبتين وما بين الفخذين فهِيْ توحد لونها والقهُوة تساعد على شد الجلد ويتكون هذا الخليط من القهُوة التركية والسكر صودا الخبز والملح والعسل الأبيض وعصير الليمون.

مكونات مزيج القهُوة التركية لتبييض الجسم وشدّه وتقشيره

خمس ملاعق كبيرة من القهُوة التركية

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر

ملعقتان صغيرتان من صودا الخبز

ملعقة صغيرة ملح

ثلاث ملاعق كبيرة من العسل الأبيض

أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون

أربع ملاعق صغيرة من النشا.

ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون

كَمْية كافِيْة من الماء

أربع ملاعق كبيرة حَلْيب بودرة

طريقة عمل خلطة قهُوة تركية لتبييض الجسم وشدّ وتقشيره