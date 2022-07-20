مقشر منزلي رهِيْب لتبييض وتقشير اليدين والقدمين وإزالة التشققات والجلد الميت من أول مرة

من أهم الأمور التي تهم الفتيات العناية بالبشرة، لأنها عنوان أنوثتها، حيث أن اليدين والقدمين من أكثر الأماكن عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية مثل الشمس الحارقة والغبار والهُواء البارد فِيْ فِيْ فصل الشتاء، يتم استخدام مستحضرات التجميل المختلفة للمساعدة فِيْ القضاء على هذه المشكلة، لذلك يوصى بعدم تعريض نفسك لأشعة الشمس المباشرة، وتناول طعام صحي وشرب الكثير من الماء طوال اليوم، فهذا يمنح بشرتك نضارة وحيوية. ويقلل من ظهُور الكلف ويمكنك ايضا تحضير مزيج سحري من مكونات طبيعية بسيطه وآمنه تماما للبشرة فهُو خليط من العسل والسكر لتقشير اليدين والقدمين بعمق ولجعلهما يبدوان نظيفِيْن. وأبيض نقي بدون أي مجهُود أو تكلفة فقد أعطى محتواه نتائج مبهرة لتفتيح وتوحيد لون البشرة وإعطائها مظهر طبيعي ونعومة فائقة كَمْا أن العسل هُو أفضل مرطب آمن وصحي للبشرة. فِيْ المسام المفتوحة، يقشر الجلد الميت بسهُولة، يخفِيْ ندبات الحروق، يلطف التهابات الجلد، الليمون يزيل البقع الداكنة، والسكر فعال جدا فِيْ تبييض وتفتيح اليدين والقدمين من أول استخدام وينتهِيْ الجلد المتشقق والرقيق. فِيْ هذا الموضوع نقدم لكَمْ طريقة عمل خليط من العسل والسكر لتقشير البشرة بعمق.

تتعرض اليدين والقدمين يوميًا لأشعة الشمس الحارقة والغبار والهُواء، مما يتسبب فِيْ سواد ملحوظ فِيْ اليدين والقدمين، مما يسبب إزعاجًا كبيرًا لمعظم النساء والفتيات، لذلك قمنا بإعداد هذا المزيج الطبيعي الذي أثبت فعاليته فِيْ إزالة سواد البشرة وإزالة الجلد الميت والقشور البنية والقشور. الكلف بشكل دائم وبدون أي مجهُود أو تكلفة ستندهش من قدرته العالية على تبييض وتفتيح اليدين والقدمين ومنحهم النعومة والنضارة من أول استخدام. خليط يجعل البشرة نقية وخالية من القشور السوداء.

مقشر طبيعي لليدين والقدمين

المكونات اللازمة لتحضير المقشر ؛

2 ملاعق كبيرة من السكر

2 ملاعق كبيرة من العسل

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة استخدام الخليط للتقشير

أولاً، أحضر وعاءً لخلط المكونات، ثم أضف العسل والسكر وعصير الليمون، وحرك جيدًا حتى تتجانس المكونات، ثم ضعي المزيج على يديك أو قدميك وافركيهم جيدًا بالخليط، ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة فقط ثم اغسلي يديك بالماء الدافئ، يمكنك استخدام مرطب بعد الاستخدام، هذه هِيْ الطريقة الطبيعية التي تزيل كل القشور البنيّة والنمش الموجود على يديك وقدميك، وللحصول على أفضل نتيجة، يجب استخدام هذه الطريقة ثلاث مرات فِيْ الأسبوع للحصول على أيدي ناصعة البياض.