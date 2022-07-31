مقشر منزلي قوي لتفتيح وتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم كله من أول دلكة

التقشير الطبيعي للوجه والجسم الذي يتم فِيْ المنزل أفضل بكثير من التقشير الكيميائي الذي لا يصلح إطلاقاً للبشرة الحساسة لاحتوائه على مواد كيميائية ضارة تسبب تهِيْج الجلد وتؤدي إلى احمرار الجلد وانتفاخه. ويعمل أيضا على الانتفاخ فِيْ الجلد لأن جلد الوجه رقيق لا يستطيع تحمل هذه المواد تاركا الوجه والجسم بلون غامق وظهُور تصبغات داكنة سواء كان هذا التقشير فِيْ مراكز التجميل أو من خلال شراء منتجات مخصصة لذلك وهذا سيكلفك الكثير من المال، وسنعرض لك فِيْ هذا المقال طريقة لتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم بطريقة آمنة وصحية تتكيف مع أي نوع من أنواع البشرة، من عصير الليمون ودقيق الأرز والسكر وزيت اللوز والنشا. هذه الوصفة عند وضعها على الوجه والجسم تزيل تماما الجلد الميت الذي يسبب مظهر البشرة السمراء، وبها تصبغ داكن وبقع الكلف والنمش، وهذا التقشير ينشط الدورة الدموية ويفتح ويفِيْض الوجه والجسم، كَمْا يعمل على تنعيم البشرة، وهذه الوصفة لها مكوناتها متوفرة بأسعار رمزية مقابل كل الأذواق. ننصح جميع الفتيات باستخدام هذه الوصفة التي تحافظ على صحة بشرتك وتجعلك تشعر بالسعادة والواحة السعيدة.

الجلد الميت من الأشياء المزعجة. قد تشعر المرأة بالحرج عندما تتراكَمْ خلايا الجلد الميتة على الجلد والجسم أيضًا لأنها تجعل لون الوجه أغمق، وعند تقشير الوجه والجسم من الجلد الميت لا بد من استخدام التقشير الطبيعي، حيث يسهل صنعه. فِيْ المنزل وله تأثير سحري ودائم لأطول فترة ممكنة.

مكونات لتقشير الجلد الميت على الوجه والجسم

خمس ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ثلاث ملاعق كبيرة من دقيق الأرز

ثلاث ملاعق كبيرة من صودا الخبز

أربع ملاعق كبيرة من السكر

كَمْية كافِيْة من الماء

ثلاث ملاعق صغيرة من زيت اللوز

ملعقتان صغيرتان من النشا.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح

أربع ملاعق كبيرة من الزبادي

طريقة عمل خليط لتقشير الجلد الميت على الوجه والجسم