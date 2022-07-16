مقشر منزلي قوي لتنظيف وتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة من أول أستخدام

تأخذ الكثير من الفتيات بعين الاعتبار استخدام المقشرات التي تقشر الجلد وتزيل الجلد الميت والقشور بشكل دائم، حيث أنه من الطبيعي وجود قشور وجلد ميت وشوائب وأوساخ على الجلد، حيث أن كل هذه المشاكل تسبب الإحراج لكثير من النساء. والفتيات وجعلهم يبدون غير مقبولون وغير مناسبين ويسبب لهم هذه المشكلة. يبحثون عن بعض الوصفات التي تعمل على التخلص من كل هذه المشاكل، ومعظم الفتيات يستخدمن المقشرات التي يشترونها من متاجر مستحضرات التجميل التي تبيعها بأسعار مرتفعة. بالإضافة إلى أن جميع هذه المقشرات الخارجية تحتوي على مواد كيميائية فعالة تهِيْج الجلد وتسبب له حساسية مفرطة، لذلك يجب تجنب هذه المقشرات واستخدام مقشرات طبيعية لتطهِيْر البشرة والقضاء عليها. أي مشكلة تسبب الإحراج والمعاناة لهؤلاء الفتيات، ومن المقشرات الطبيعية التي تعمل على تنعيم البشرة وجعلها بيضاء وجميلة هِيْ مقشر القهُوة والخميرة والسكر والنشا، ولأقوى مقشر نقدم لك طريقة صنعه. وصفة مقشر للبشرة، وأقدم لكَمْ المكونات الموجودة فِيْ هذا المقشر للحصول على بشرة جذابة تعمل عليها، أعطيكَمْ مظهراً جذاباً.

للحصول على بشرة نظيفة وناعمة، مقشر القهُوة هُو أحد أنواع الفرك التي تعطيك كل النتائج التي تريدها، هذا المقشر طبيعي مائة بالمائة، وعلينا وضعه على البشرة مرتين فِيْ الأسبوع، وعلى المدى عشرة أيام فقط. ستحصلين على بشرة ناعمة وجميلة وجذابة، لذلك عليك الاستفادة منها. .

المكونات لعمل وصفة لتقشير الجلد

ثلاث ملاعق كبيرة نشاء.

مقطورة كبيرة دلو السكر

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

كيفِيْة صنع مقشر للبشرة ولصقه