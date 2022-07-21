مقشر ومورد منزلي قوي لتوريد الشفايف وتقشير الجلد الميت وتنعيمها وجعلها وردية وجذابة

سنقدم للفتيات خلطة لتقشير الشفاه تتكون من زيت الزيتون، الفازلين، الزبادي، الحَلْيب والنشا. يمكن صنع خليط التقشير فِيْ المنزل بمكونات موجودة فِيْ كل منزل. تتوفر هذه المكونات بأسعار بسيطة تناسب الجميع، وتهتم الفتيات بتقشير الشفاه لجعلها ناعمة وخالية من القشور، كَمْا تساعد عملية تقشير الشفاه. يزيل كل الجلد الميت ويجدد الخلايا، ويعمل على تنشيط الدورة الدموية ويزيد من تدفق الدم إلى الشفاه، وبالتالي يعمل على إمدادها، والذي يحتوي على مواد كيميائية ومواد لا نضمن صلاحية مكوناتها التي تعمل عليها. ظهُور تشققات على الشفتين، وظهُور القشرة مما يجعلها غير سلسة، لذلك نحتاج إلى الابتعاد عن كل هذا.

مكونات وامدادات لتقشير الشفاه

ملعقتان زيت زيتون

ملعقتان صغيرتان من الزبادي

ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين

ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة من الحَلْيب

ملعقة صغيرة نشاء.

ملعقة كبيرة من الجلسرين

ملعقتان صغيرتان من الماء

طريقة صنع وتزويد خليط لتقشير الشفاه