مقشر ومورد منزلي قوي لتوريد الشفايف وتقشير الجلد الميت وتنعيمها وجعلها وردية وجذابة

سنقدم للفتيات خلطة لتقشير الشفاه تتكون من زيت الزيتون، الفازلين، الزبادي، الحَلْيب والنشا. يمكن صنع خليط التقشير فِيْ المنزل بمكونات موجودة فِيْ كل منزل. تتوفر هذه المكونات بأسعار بسيطة تناسب الجميع، وتهتم الفتيات بتقشير الشفاه لجعلها ناعمة وخالية من القشور، كَمْا تساعد عملية تقشير الشفاه. يزيل كل الجلد الميت ويجدد الخلايا، ويعمل على تنشيط الدورة الدموية ويزيد من تدفق الدم إلى الشفاه، وبالتالي يعمل على إمدادها، والذي يحتوي على مواد كيميائية ومواد لا نضمن صلاحية مكوناتها التي تعمل عليها. ظهُور تشققات على الشفتين، وظهُور القشرة مما يجعلها غير سلسة، لذلك نحتاج إلى الابتعاد عن كل هذا.
مكونات وامدادات لتقشير الشفاه
- ملعقتان زيت زيتون
- ملعقتان صغيرتان من الزبادي
- ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين
- ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند
- ملعقة صغيرة من الحَلْيب
- ملعقة صغيرة نشاء.
- ملعقة كبيرة من الجلسرين
- ملعقتان صغيرتان من الماء
طريقة صنع وتزويد خليط لتقشير الشفاه
- أولاً نقوم بتنظيف وغسل الشفاه بالماء ونزيل المكياج بها.
- ثم نحضر وعاء ثم نضيف زيت الزيتون وزيت جوز الهند واللبن والفازلين ونقلب جيدا.
- ثم يضاف الحَلْيب والنشا والجلسرين والماء إلى الخليط السابق، ثم يتم خلط كل هذه المكونات معًا حتى يتم الحصول على خليط تقشير متجانس.
- ثم نضع الوصفة على الشفاه ثم نتركها لمدة خمس عشرة دقيقة، ثم نغسل الشفاه بالماء الدافئ لإزالة آثار ذلك الخليط، ونكرر وضع خليط التقشير على الشفاه ثلاث مرات أسبوعياً. لمدة خمسة عشر يومًا.
- بعد ذلك نلاحظ إزالة جميع الجلد الميت وظهُور الشفاه بشكل جذاب ورائع من الأسبوع الأول، وتصبح أكثر جمالا وروعة بعد انتهاء الفترة باستخدام وصفة التقشير الرهِيْبة مما يعزز جمال وأنوثة المرأة.