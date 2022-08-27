مقطع فيديو فضيحة جامعة البعث..فضيحة أخلاقية لعميد كلية الآداب محمد عبشي

مقطع فيديو فضيحة جامعة البعث..فضيحة أخلاقية لعميد كلية الآداب بحمص مع طالبة تكشف حال التعليم الأكاديمي بمناطق أسد , انتشرت ظاهرة الفساد الاخلاقي في عدة جامعات بدول عربية ومنها يظهر اليوم غيديو مخل للاداب والاخلاق الاسلامية في جامعة حمص كلية الاداب وكان بطل هذا الفيديو الخادش هو عميد كلية الاداب مع طالبة في السنة الرابعه مقابل تسهيل نجاحها في السنة الرابعه بالكلية وكانت فضيحة وجريمة موثقة بالصوت والصورة وقد انتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما ادى الى غضب الشارع العربي واستغراب لشخصية كـ عميد كلية الادام في جامعه معروفة مثل جامعه البعث في حمص.

جريمة أخلاقية لعميد كلية الآداب

ويبحث الكثير من الأفراد عن فيديو فضيحة جامعة البعث كامل، بعد أن نشرت شبكات محلية موالية ومعارضة من بينها كابوس جرابلس ونور حلب لقطات توثق فيها قيام عميد كلية الآداب بجامعة البعث نزار محمد عبشي بممارسات غير أخلاقية مع إحدى الطالبات، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل الفيديو حقيقي أم أنه مفبرك؟

تسريب مقطع فيديو فضيحة جامعة البعث بحمص كامل تلجرام؟

بعد انتشار مقطع فيديو يدين عميد كلية الاداب في جامعه البحث العميد الدكتور نزار محمد عبشي على الرغم من قيام فيس بوك من حذف الفيديو الا ان الفيديو قد تداوله النشطاء عبر تويتر وتيكتوك ومنصة انستجرام وتكثر الاسئلة في تلك الجريمة هل فيديو جامعه البعث مفبرك ام انه فيديو جنسي حقيقي؟

مشاهدة فيديو نزار محمد عبشي جامعة البعث بحمص اليوم كامل

وقد كتبت وكالة وطن عبر منصتها على الويب , يوماً بعد يوم تتوالى فضائح الكوادر التعليمية في جامعات النظام السوري، لتعكس حالة الفساد التي تنخر كياناتها على المستوى التعليمي والأخلاقي التي هي جزء من منظمة النظام السوري، وتصدرت اليوم فضيحة جديدة باسم “نزار عبشي“.

مقطع فيديو فضيحة جامعة البعث..فضيحة أخلاقية لعميد كلية الآداب بحمص مع طالبة تكشف حال التعليم الأكاديمي بمناطق أسد

أفادت صفحة دمشق الآن ، في أيلول الماضي ، أن جامعة دمشق أصدرت قراراً بطرد عضو هيئة تدريس من كلية العلوم السياسية د. درجتي الماجستير والدكتوراه للأشخاص المؤثرين. في أغسطس 2021 ، نشرت مواقع محلية فيديو فضيحة د. “محمد علي. “م.” في جامعة تشرين ، وذكر أن الفيديو أظهره عارياً وهو ينطق بكلمات بذيئة لأحد الطلاب. وفي الشهر نفسه ، تم تسريب تسجيل لإحدى أساتذة الجامعة وهي تجري مكالمة فيديو مع إحدى الطالبات وتطلب منها تجريدها من ملابسها والتحدث بكلمات بذيئة مقابل مساعدتها على النجاح في المنهج الدراسي. عمل استاذا في الجامعة. منذ عام 2016 ، ومن حين لآخر ، كانت هناك فضائح ومشاكل أكاديمية وفساد جنسي في الجامعات السورية الخاضعة لسيطرة مليشيات الأسد ، كان أبرزها ممارسات الابتزاز الجنسي لأستاذ جامعي في قسم علم الاجتماع يدعى علي. بركات. مقابل الطالبات مقابل نجاحهن في الدورات التي يدرسها. تراجع ترتيب الجامعات السورية في تصنيفات الجامعات العالمية في السنوات الأخيرة بشكل مقلق على خلفية هروب عشرات الآلاف من المواهب السورية (علمياً وأخلاقياً) من البلاد بعد الحرب التي شنتها ميليشيات الأسد على الشعب السوري. عندما دعا إلى تغيير سلمي للنظام في ربيع 2011.